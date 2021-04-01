Во Франции объявили третий локдаун: закрывают школы и запрещают путешествия

С 3 апреля во Франции начнет действовать третий общенациональный локдаун.

Источник: The New York Times

Детали: В частности, школы и второстепенные предприятия будут закрыты по всей стране, поездки между регионами будут запрещены. Мероприятия на свежем воздухе будут ограничены местами в пределах 6 миль от дома (9,6 км). Студентам университетов, как и раньше, будет разрешено заниматься один день в неделю.

Отмечается, что эти ограничительные меры не такие строгие, как прошлогодние.

Новые ограничения начнут действовать в субботу и продлятся четыре недели.

Во вторник Франция сообщила, что впервые с апреля прошлого года в отделениях интенсивной терапии страны находилось более 5 тысяч человек. Во Франции за последнюю неделю в среднем регистрировалось около 37 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 в день.

Сообщается, что около 8,5 млн человек, или около 13% населения Франции, получили по крайней мере первую дозу вакцины. Правительство надеется вакцинировать 10 млн человек к середине апреля, 30 млн к лету, а все население страны - до осени.

Что предшествовало: Сообщалось, что введение нового локдауна связано с быстрыми темпами распространения во Франции "британского" варианта коронавируса и его нового штамма из ЮАР.