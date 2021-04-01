Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Во Франции объявили третий локдаун: закрывают школы и запрещают путешествия

Четверг, 1 апреля 2021, 01:41
HERALD SUN

С 3 апреля во Франции начнет действовать третий общенациональный локдаун.

Источник: The New York Times

Детали: В частности, школы и второстепенные предприятия будут закрыты по всей стране, поездки между регионами будут запрещены. Мероприятия на свежем воздухе будут ограничены местами в пределах 6 миль от дома (9,6 км). Студентам университетов, как и раньше, будет разрешено заниматься один день в неделю.

Отмечается, что эти ограничительные меры не такие строгие, как прошлогодние.

Новые ограничения начнут действовать в субботу и продлятся четыре недели.

Во вторник Франция сообщила, что впервые с апреля прошлого года в отделениях интенсивной терапии страны находилось более 5 тысяч человек. Во Франции за последнюю неделю в среднем регистрировалось около 37 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 в день.

Сообщается, что около 8,5 млн человек, или около 13% населения Франции, получили по крайней мере первую дозу вакцины. Правительство надеется вакцинировать 10 млн человек к середине апреля, 30 млн к лету, а все население страны - до осени.

Что предшествовало: Сообщалось, что введение нового локдауна связано с быстрыми темпами распространения во Франции "британского" варианта коронавируса и его нового штамма из ЮАР.

Темы: коронавирусФранция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Порошенко потратил на защиту в судах более 30 млн – декларация

обновлено от 20:51Вирастюк обвинил оппонентов в фальсификации, а партия говорит о шантаже и запугиваниях

Притула поддержал перевыборы руководства "Голоса"

Новости 31 марта: усиление карантина в Киеве, декларации чиновников

Россия отказалась возобновить режим прекращения огня с 1 апреля

Навальный в тюрьме объявил голодовку

Все новости...
коронавирус
В Греции студентка получила условный срок за вечеринку во время локдауна
Молдова вводит чрезвычайное положение на два месяца
В России потратили 2,6 млрд рублей на обсервацию людей, встречающихся с Путиным
Последние новости
01:41
Во Франции объявили третий локдаун: закрывают школы и запрещают путешествия
00:50
За время оккупации в Крыму похитили более 40 человек — ООН
23:59
На 87 округе возобновили подсчет голосов: Шевченко обогнал Кошулинского
23:44
Украина теряет очки в матче с Казахстаном в отборе к ЧМ-2022
23:03
Порошенко потратил на защиту в судах более 30 млн – декларация
22:32
обновлено от 20:51Вирастюк обвинил оппонентов в фальсификации, а партия говорит о шантаже и запугиваниях
21:58
Новости экономики: штраф для АЗС группы Коломойского, без денег МВФ "уже некомфортно"
21:41
Притула поддержал перевыборы руководства "Голоса"
21:33
Украина может расширить перечень запрещенных к импорту товаров из РФ – торгпред
21:22
Новости 31 марта: усиление карантина в Киеве, декларации чиновников
Все новости...