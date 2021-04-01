В Луганской области вводили специальную полицейскую операцию "Сирена" для розыска и задержания опасного преступника, который бросил гранату в патрульных.

Источник: начальница отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook и обновление от нее

Прямая речь: "Сегодня утром в г.Рубежное наряд патрульной полиции в ходе отработки ориентировки в районе гаражного кооператива около 7 микрорайона для проверки документов остановил водителя мопеда.

Водитель, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия".

Детали: Полицейские не пострадали от взрыва гранаты.

Личный состав полиции Луганщины был поднят по тревоге, работали следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Во время осмотра места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что преступник, вероятно, использовал гранату РГД-5.

Еще на месте происшествия был обнаружен пистолет и граната РГД-5, которые мужчина выбросил, убегая от полицейских.

Сотрудники полиции с участием бойцов спецподразделения "Корпус оперативно-внезапной действия" (укр. КОРД) нашли и задержали 39-летнего жителя. Рубежное.

Этот человек ранее уже был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, но по приговору суда ему было присуждено условное наказание.

Бойцы КОРДа задержали злоумышленника в его квартире, где он прятался в коробе кровати.

Следователи открыли уголовное производство по статье ст. 348 УК Украины "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".

Задержанного поместили в изолятор временного содержания, он будет находиться под стражей до избрания ему меры пресечения.