В Луганской области вводили специальную полицейскую операцию "Сирена" для розыска и задержания опасного преступника, который бросил гранату в патрульных.

Источник: начальница отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook и обновление от нее

Прямая речь: "Сегодня утром в г.Рубежное наряд патрульной полиции в ходе отработки ориентировки в районе гаражного кооператива около 7 микрорайона для проверки документов остановил водителя мопеда.

Водитель, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия".

Детали: Личный состав полиции Луганской области был поднят по тревоге, работали следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Сотрудники полиции при участии бойцов спецподразделения "КОРД" нашли и задержали 39-летнего жителя. Рубежное.

Этот человек ранее уже был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, но по приговору суда ему было присуждено условное наказание.

Проведения спецоперации "Сирена" завершено.

Следователи открыли уголовное производство по статье ст. 348 УК Украины "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего"