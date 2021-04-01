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В Польше новый рекорд заражений коронавирусом и снова более 600 умерших

Четверг, 1 апреля 2021, 14:03
В Польше новый рекорд заражений коронавирусом и снова более 600 умерших

В Польше суточный прирост заражений коронавирусом второй раз за неделю превысил 35 000 случаев и установил новый максимум.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом свидетельствуют новые данные Министерства здравоохранения.

За минувшие сутки в Польше зарегистрировали 35 251 нового больного коронавирусом - почти на 100 больше, чем предыдущий рекорд заражений, зарегистрированный в прошлую пятницу (35 143). 

Больше всего случаев приходится на Силезское воеводство - почти 6000 (5997), следующие - Мазовецкое и Великопольское с более 4 тысячами новых больных.

621 больной умер. Это несколько меньше, чем показатель среды - 653 умерших, который оказался самым высоким с начала года. Рекордным остается показатель 25 ноября, когда умерло 674 человека.

В больницах больные коронавирусом занимают более 31 800 коек, из них более 3100 находятся в реанимации.

Напомним, Польша еще 20 марта вернулась в национальный локдаун - с тех пор прекратили работу гостиницы, кроме некоторых исключений, торговые центры (за исключением продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы), кинотеатры, театры, музеи, горнолыжные трассы, бассейны, спортзалы, сауны, рестораны, бары, теннисные корты и казино.

С 27 марта вступили в силу новые ограничения - закрылись детсады и парикмахерские, крупные магазины мебели и стройматериалов. В тех магазинах, которым разрешено работать, установили ограничения на количество посетителей.

Компаниям рекомендуется перевести своих работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно. Такая рекомендация касается и государственных учреждений.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшакоронавирусCovid-2019
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