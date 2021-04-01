Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Седлецкая выиграла в ЕСПЧ дело в отношении конфликта с ГПУ

Четверг, 1 апреля 2021, 16:22
Седлецкая выиграла в ЕСПЧ дело в отношении конфликта с ГПУ
Фото с Facebook Седлецкой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полностью удовлетворил жалобу журналистки, главного редактора программы расследований "Схемы" Натальи Седлецкой по делу против Генеральной прокуратуры Украины, следователи которой в 2018 году хотели получить доступ к данным с ее телефона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале "Радио Свобода".

Суд признал, что действия власти несли угрозу раскрытия источников журналистки, которая проводит антикоррупционные расследования, а следовательно, правительство нарушило этим статью 10 Конвенции о защите прав человека (свобода выражения мнения).

Решение в пользу журналистки судьи ЕСПЧ приняли единогласно.

"Постановление районного суда от 27 августа 2018 года позволило ГПУ собирать широкий спектр защищенных коммуникационных данных по личным и профессиональных контактов журналистки в течение 16 месяцев. (...) Эти данные могут включать информацию, идентифицирующую конфиденциальные источники заявительницы", - отметил ЕСПЧ в своем решении.

Судьи установили, что власти Украины не имела достаточных оснований, которые могли бы оправдать вмешательство в права главного редактора программы расследований "Схемы".

"Приведенные национальными судами причины вмешательства в права заявительницы в соответствии со статьей 10 были недостаточными, чтобы продемонстрировать, что вмешательство было пропорциональным и соответствовало насущную необходимость общества", - отмечает ЕСПЧ.

"Риск причинения вреда интересам, защищенным статьей 10, был еще больше, поскольку фокус работы заявительницы как журналистки был на расследовании высокопоставленной коррупции, включая коррупцию в самой ГПУ", - говорится в решении.

Соответствующим решением судьи ЕСПЧ также постановили, что страна-ответчик должен возместить заявителю 2350 евро судебных и юридических расходов и 4500 евро в качестве моральной компенсации.

Европейский суд по правам человека перешел в стадию принятия решения по этому делу в июле 2019 года.

Рассмотрение дела Натальи Седлецкой по существу в ЕСПЧ начался в конце ноября 2018 года. С тех пор он пригласил и получил письменные комментарии от обеих сторон.

В октябре 2018 года ЕСПЧ бессрочно запретил следователям получать данные с мобильных телефонов автора и ведущей программы "Схемы" Натальи Седлецкой.

Это решение ЕСПЧ стало вторым в истории суда, когда "Правило 39" было применено по статье 10 Конвенции ("Свобода выражения мнения"), и первое дело, в котором говорится о защите журналистских источников.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИправа человекаГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
СМИ
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
У жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн
Последние новости
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
Все новости...
Реклама: