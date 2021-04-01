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Седлецкая выиграла в ЕСПЧ дело в отношении конфликта с ГПУ

Четверг, 1 апреля 2021, 16:22
Фото с Facebook Седлецкой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полностью удовлетворил жалобу журналистки, главного редактора программы расследований "Схемы" Натальи Седлецкой по делу против Генеральной прокуратуры Украины, следователи которой в 2018 году хотели получить доступ к данным с ее телефона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале "Радио Свобода".

Суд признал, что действия власти несли угрозу раскрытия источников журналистки, которая проводит антикоррупционные расследования, а следовательно, правительство нарушило этим статью 10 Конвенции о защите прав человека (свобода выражения мнения).

Решение в пользу журналистки судьи ЕСПЧ приняли единогласно.

"Постановление районного суда от 27 августа 2018 года позволило ГПУ собирать широкий спектр защищенных коммуникационных данных по личным и профессиональных контактов журналистки в течение 16 месяцев. (...) Эти данные могут включать информацию, идентифицирующую конфиденциальные источники заявительницы", - отметил ЕСПЧ в своем решении.

Судьи установили, что власти Украины не имела достаточных оснований, которые могли бы оправдать вмешательство в права главного редактора программы расследований "Схемы".

"Приведенные национальными судами причины вмешательства в права заявительницы в соответствии со статьей 10 были недостаточными, чтобы продемонстрировать, что вмешательство было пропорциональным и соответствовало насущную необходимость общества", - отмечает ЕСПЧ.

"Риск причинения вреда интересам, защищенным статьей 10, был еще больше, поскольку фокус работы заявительницы как журналистки был на расследовании высокопоставленной коррупции, включая коррупцию в самой ГПУ", - говорится в решении.

Соответствующим решением судьи ЕСПЧ также постановили, что страна-ответчик должен возместить заявителю 2350 евро судебных и юридических расходов и 4500 евро в качестве моральной компенсации.

Европейский суд по правам человека перешел в стадию принятия решения по этому делу в июле 2019 года.

Рассмотрение дела Натальи Седлецкой по существу в ЕСПЧ начался в конце ноября 2018 года. С тех пор он пригласил и получил письменные комментарии от обеих сторон.

В октябре 2018 года ЕСПЧ бессрочно запретил следователям получать данные с мобильных телефонов автора и ведущей программы "Схемы" Натальи Седлецкой.

Это решение ЕСПЧ стало вторым в истории суда, когда "Правило 39" было применено по статье 10 Конвенции ("Свобода выражения мнения"), и первое дело, в котором говорится о защите журналистских источников.

Темы: СМИправа человекаГенпрокуратура


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