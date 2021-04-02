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Доставка кислорода для больниц Харьковщины задерживается из-за "пробки" в Суэцком канале

Пятница, 2 апреля 2021, 16:15
Доставка кислорода для больниц Харьковщины задерживается из-за пробки в Суэцком канале

Доставка в Харьковскую область кислородных бочек для больниц, в которых лечат больных коронавирусной инфекцией COVID-19, задерживается из-за ситуации в Суэцком канале.

Источник: заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк на брифинге 2 апреля, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам Черняка, речь идет о поставке двух бочек для областной детской инфекционной больницы, одной - в диспансер радиационной защиты населения, а также трехкубовых бочек для Волчанского и Богдуховского районов области.

По его словам, ожидается, что на следующей неделе эти емкости уже будут доставлены в область.

Прямая речь: "Бочки, о которых я говорил ранее... они еще находятся на пути. В связи с сложившейся в Суэцком канале ситуацией, соответственно, судно идет с задержкой".

Письма от транспортной компании мы получили, около 4 апреля ожидаем, что это судно зайдет в порт Украины. Соответственно, в течение следующей недели те бочки, о которых мы говорили - для "чернобыльской" больницы, для районных больниц, для детской инфекционной больницы - будут у нас, мы ждем".

Детали: По состоянию на пятницу, как следует из сообщения судового агента Leth Agencies, количество судов, ожидающих в очереди для прохода через Суэцкий канал, сократилось до 206. По данным компании, после открытия судоходства по каналу в обоих направлениях прошли 357 судов.

Согласно информации Gulf Agency Company (GAC), ожидается, что в пятницу через канал проследует 80 судов.

Что предшествовало: Мега-контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, в понедельник утром удалось снять с мели, судоходство по каналу возобновилось вечером 29 марта.

В ожидании прохода на подходах к каналу тогда скопилась гигантская пробка, в очереди стояло более 400 судов. Предполагалось, что на разгрузку пробки уйдет от 4 до 6 дней.

Инцидент заставил мировых перевозчиков менять маршруты и графики, перенаправлять контейнеровозы в обход через мыс Доброй Надежды. Участники рынка рассматривали все альтернативные маршруты и способы доставки товаров, включая доставку грузов ж/д и авиатранспортом.

Темы: Харьковская областькоронавирус
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