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Глава Мюнхенской конференции считает необходимой защиту от России в Европе

Суббота, 1 мая 2021, 13:24

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что устойчивая система безопасности Европы может быть разработана только с Россией, но многим европейским странам нужна защита от РФ.

Об этом заявил в интервью газете Passauer Neue Presse, выпуск которой выходит в субботу, 1 мая, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Принудительные меры, такие как санкции, необходимые, чтобы изменить российские расчеты", - сказал он.

Но в то же время он добавил, что ограничительные меры всегда должны идти вместе с приглашением к диалогу.

По мнению Ишингера, сейчас ответственность за улучшение отношений лежит на России.

Он также высказался за то, чтобы Евросоюз научился использовать "язык силы" и так доказал бы свою способность участвовать в мировой политике на равных с США и Китаем.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел РФ объявило в пятницу персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых – вице-президентка Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Кроме того, в "черный список" РФ попали: Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ; Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвии; Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы; Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина; Оса Скотт, председатель Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции; Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонии.

Темы: ГерманияРосcия


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