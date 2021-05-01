Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кандидатура посла Украины в НАТО уже утверждена - Кулеба

Суббота, 1 мая 2021, 18:26
Кандидатура посла Украины в НАТО уже утверждена - Кулеба

Кандидат на должность главы миссии Украины при НАТО утвержден, министерство иностранных дел Украины работает над его отправкой в ​​Брюссель.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода", передает "Европейская правда".

"Кандидат есть, он утвержден, и мы работаем над отправкой посла", - сказал Кулеба.

По его словам, Офис президента "не тормозил этот вопрос".

"Долго эта история продолжалась, потому что был личный определенный человеческий фактор. Были разные кандидаты, которые пытались эту позицию занять, но, по мнению моему и по мнению президента, не соответствовали они этим требованиям, поэтому их тоже надо было" отодвинуть "от этой перспективы. но я абсолютно могу заверить, что ни МИД, ни президент Украины никак не тормозили этот процесс. Нам необходимо посол при НАТО, я очень недоволен тем, что это заняло столько времени, но сейчас мы движемся очень быстро вперед к назначению ", - заявил Кулеба.

В последнее полноценным руководителем миссии Украины при НАТО был Вадим Пристайко, который в 2019 году сначала стал заместителем главы администрации президента, а затем - министром иностранных дел. После него обязанности главы миссии выполнял Алексей Селин. В 2020 году и.о. руководителя миссии Украины при НАТО стал Георгий Толкачев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОУкраинаКулеба Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
НАТО
В Белом доме заявили, что Украина должна соответствовать определенным требованиям для вступления в НАТО
Чехия хочет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года – президент
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: