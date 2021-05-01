Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кандидатура посла Украины в НАТО уже утверждена - Кулеба

Суббота, 1 мая 2021, 18:26

Кандидат на должность главы миссии Украины при НАТО утвержден, министерство иностранных дел Украины работает над его отправкой в ​​Брюссель.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода", передает "Европейская правда".

"Кандидат есть, он утвержден, и мы работаем над отправкой посла", - сказал Кулеба.

По его словам, Офис президента "не тормозил этот вопрос".

"Долго эта история продолжалась, потому что был личный определенный человеческий фактор. Были разные кандидаты, которые пытались эту позицию занять, но, по мнению моему и по мнению президента, не соответствовали они этим требованиям, поэтому их тоже надо было" отодвинуть "от этой перспективы. но я абсолютно могу заверить, что ни МИД, ни президент Украины никак не тормозили этот процесс. Нам необходимо посол при НАТО, я очень недоволен тем, что это заняло столько времени, но сейчас мы движемся очень быстро вперед к назначению ", - заявил Кулеба.

В последнее полноценным руководителем миссии Украины при НАТО был Вадим Пристайко, который в 2019 году сначала стал заместителем главы администрации президента, а затем - министром иностранных дел. После него обязанности главы миссии выполнял Алексей Селин. В 2020 году и.о. руководителя миссии Украины при НАТО стал Георгий Толкачев.

Темы: НАТОУкраинаКулеба Дмитрий


powered by lun.ua
Главное сегодня

Швеция вызвала посла РФ

фотоВрач-антивакцинатор умер от коронавируса

Организатор "титушок" Майдана Юрий Крысин получил новое подозрение за действия в тюрьме

Украина договорилась с Pfizer еще о 10 млн доз в этом году

Киев о санкциях Москвы: еще одно доказательство гибридной агрессии

В Одессе от коронавируса вакцинировали тысячу граждан Китая

Все новости...
НАТО
США хотят, чтобы для Украины двери в НАТО оставались открыты – Госдеп
Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС – литовский топ-депутат
Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС - литовский топ-депутат
Последние новости
18:26
Кандидатура посла Украины в НАТО уже утверждена - Кулеба
18:17
Изменения с 1 мая: новые правила назначения субсидий и годовые тарифы на газ
18:11
На Донбассе гибридные войска РФ осуществили 5 обстрелов, ранен боец ВСУ
17:37
В Италии задержали двух антивакцинаторов за поджог пункта прививок от COVID
17:23
Швеция вызвала посла РФ
17:06
фотоВрач-антивакцинатор умер от коронавируса
16:47
Ле Пен считает, что ЕС сам виновен в том, что РФ ввела против него санкции
16:26
Организатор "титушок" Майдана Юрий Крысин получил новое подозрение за действия в тюрьме
15:52
Рига считает санкции РФ попыткой давления из-за языковой политики Латвии
15:40
Более 300 тысяч украинцев подали заявки на "карантинные" 8 тысяч
Все новости...