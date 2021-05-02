КНДР о Байдене: Совершил большую ошибку

Северная Корея предупредила, что США столкнутся с "очень серьезной ситуацией", потому что американский президент Джо Байден "совершил большую ошибку" - ранее он назвал КНДР угрозой безопасности.

Источник: AP со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Северной Кореи Квон Чон Гуна

Детали: Байден назвал ядерные программы Северной Кореи и Ирана "серьезной угрозой безопасности Америки и мировой безопасности" и сказал, что будет работать с союзниками для решения этих проблем с помощью дипломатии и жесткого сдерживания.

Прямая речь Квон Чон Гуна: "Его (Байдена - УП) заявление четко отражает его намерение продолжать проводить враждебную политику по отношению к КНДР, как это делали США в течение более чем полувека.

Без сомнения, руководитель США допустил большую ошибку в свете современной точки зрения. Теперь, когда лейтмотив новой политики США в отношении КНДР понятен, мы будем вынуждены добиваться принятия соответствующих мер, и со временем США окажутся в очень сложной ситуации".

Детали: Квон не уточнил, какие шаги предпримет Северная Корея, и его заявление можно рассматривать как попытку давления на администрацию Байдена, поскольку она формирует свою политику в отношении Северной Кореи.

Отмечается, что 30 апреля Белый дом заявил, что в администрации завершили обзор политики США в отношении КНДР и что Байден планирует отклониться от подходов своих предшественников Дональда Трампа и Барака Обамы и искать "золотую середину" между двумя подходами.

Предыстория: Как сообщалось, администрация Байдена проявляет осторожность в публичном описании своего отношения к Северной Корее.