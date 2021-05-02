Проверка боеготовности: США запустят межконтинентальную баллистическую ракету
Министерство обороны США планирует на днях провести очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на оповещение о закрытии района для полетов гражданской авиации над Тихим океаном (NOTAM).
Детали: Пуск МБР Minuteman III планируется осуществить в период с 5 по 6 мая с авиабазы Ванденберг в Калифорнии с полигона на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова, центральная часть Тихого океана).
Дальность полета ракеты составит 7,77 тысяч км.
Последний пуск МБР Minuteman III с невооруженной главной частью был осуществлены 23 февраля текущего года.
Тогда ракета пролетела 6760 км и успешно поразила заданную цель на полигоне близ атолла Кваджалейн.
В среднем ежегодно проводится четыре таких пуска американских МБР.
Справка: Minuteman III с дальностью действия 12 тысяч км является единственной межконтинентальной баллистической ракетой шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.
Сейчас Соединенные Штаты имеют 400 таких ракет, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок.
Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабаз Малстром в штате Монтана, Уоррен в штате Вайоминг и Майнот в штате Северная Дакота.