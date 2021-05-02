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Проверка боеготовности: США запустят межконтинентальную баллистическую ракету

Воскресенье, 2 мая 2021, 09:09
Фото: military.com

Министерство обороны США планирует на днях провести очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на оповещение о закрытии района для полетов гражданской авиации над Тихим океаном (NOTAM).

Детали: Пуск МБР Minuteman III планируется осуществить в период с 5 по 6 мая с авиабазы ​​Ванденберг в Калифорнии с полигона на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова, центральная часть Тихого океана).

Дальность полета ракеты составит 7,77 тысяч км.

Последний пуск МБР Minuteman III с невооруженной главной частью был осуществлены 23 февраля текущего года.

Тогда ракета пролетела 6760 км и успешно поразила заданную цель на полигоне близ атолла Кваджалейн.

В среднем ежегодно проводится четыре таких пуска американских МБР.

Справка: Minuteman III с дальностью действия 12 тысяч км является единственной межконтинентальной баллистической ракетой шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

Сейчас Соединенные Штаты имеют 400 таких ракет, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок.

Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабаз Малстром в штате Монтана, Уоррен в штате Вайоминг и Майнот в штате Северная Дакота.

Темы: ядерное оружиеСШАоружие


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