На демонстрациях в Берлине задержали больше 350 человек

На первомайских демонстрациях в Берлине полиция задержала по меньшей мере 354 человека.

Источник: Anadolu

Детали: Полиция сообщила, что не менее 93 человек, в том числе полицейские, получили ранения в ходе уличных столкновений в округе Нойкельн.

По оценкам полиции, в марше 1 мая приняли участие 5 тысяч человек, а по оценке организаторов, явка составила около 20 тысяч.

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