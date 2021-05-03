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На демонстрациях в Берлине задержали больше 350 человек

Понедельник, 3 мая 2021, 07:20
anadolu

На первомайских демонстрациях в Берлине полиция задержала по меньшей мере 354 человека.

Источник: Anadolu

Детали: Полиция сообщила, что не менее 93 человек, в том числе полицейские, получили ранения в ходе уличных столкновений в округе Нойкельн.

По оценкам полиции, в марше 1 мая приняли участие 5 тысяч человек, а по оценке организаторов, явка составила около 20 тысяч.

Предыстория:

  • Первомайские акции в Берлине переросли в столкновения с полицией.
  • Беспорядки начались после шествия в округе Нойкельн-Кройцберг. Через час после начала мероприятия полиция остановила шествие, поскольку участники были без масок и не соблюдали дистанцию.
  • В знак протеста демонстранты начали бросали в полицию фейерверки, бутылки и камни. Полиция использовала против протестующих перцовый спрей, а также водяные пушки для тушения пожаров, вызванных поджогом мусорных баков демонстрантами.
  • Также первомайские демонстрации состоялись в нескольких других городах Германии, включая Гамбург и Лейпциг.

Темы: Германияакции


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