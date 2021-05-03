Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На демонстрациях в Берлине задержали больше 350 человек

Понедельник, 3 мая 2021, 07:20
На демонстрациях в Берлине задержали больше 350 человек
anadolu

На первомайских демонстрациях в Берлине полиция задержала по меньшей мере 354 человека.

Источник: Anadolu

Детали: Полиция сообщила, что не менее 93 человек, в том числе полицейские, получили ранения в ходе уличных столкновений в округе Нойкельн.

По оценкам полиции, в марше 1 мая приняли участие 5 тысяч человек, а по оценке организаторов, явка составила около 20 тысяч.

Предыстория:

  • Первомайские акции в Берлине переросли в столкновения с полицией.
  • Беспорядки начались после шествия в округе Нойкельн-Кройцберг. Через час после начала мероприятия полиция остановила шествие, поскольку участники были без масок и не соблюдали дистанцию.
  • В знак протеста демонстранты начали бросали в полицию фейерверки, бутылки и камни. Полиция использовала против протестующих перцовый спрей, а также водяные пушки для тушения пожаров, вызванных поджогом мусорных баков демонстрантами.
  • Также первомайские демонстрации состоялись в нескольких других городах Германии, включая Гамбург и Лейпциг.

Темы: Германияакции
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Германия
Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц
Шольц не переживает из-за высоких рейтингов "Альтернативы для Германии"
Экоактивисты в масках Шольца вновь заблокировали движение в Германии
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...