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В Германии разоблачена масштабная платформа детского порно в даркнете

Понедельник, 3 мая 2021, 15:54

В Германии и Парагвае провели ряд обысков и задержаний в связи с разоблачением одной из крупнейших платформ детской порнографии в даркнете под названием Boystown.

Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили в немецком Федеральном ведомстве по уголовным делам (BKA), пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным ведомства, сеть насчитывала более 400 000 членов. Обыски прошли в целом в семи местах в землях Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Гамбург. При этом произошли задержания трех человек непосредственно в Германии, одного немецкого гражданина задержали по международному ордеру в Парагвае.

Троих из задержанных, один из которых уже много лет проживает в Латинской Америке, подозревают в администрировании порнографической сети. Еще один человек из Гамбурга был одним из самых активных членов сети, с июля 2019 года он опубликовал в ней более чем 3,5 тысячи материалов.

Всех этих лиц задержали после обысков в их квартирах, которые состоялись 14 и 15 апреля. С тех пор они находятся под стражей.

Мужчину, арестованного в Парагвае, в ближайшее время должны выдать немецким правоохранительным органам.

Темы: Германиядети


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