Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Германии разоблачена масштабная платформа детского порно в даркнете

Понедельник, 3 мая 2021, 15:54
В Германии разоблачена масштабная платформа детского порно в даркнете

В Германии и Парагвае провели ряд обысков и задержаний в связи с разоблачением одной из крупнейших платформ детской порнографии в даркнете под названием Boystown.

Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили в немецком Федеральном ведомстве по уголовным делам (BKA), пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным ведомства, сеть насчитывала более 400 000 членов. Обыски прошли в целом в семи местах в землях Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Гамбург. При этом произошли задержания трех человек непосредственно в Германии, одного немецкого гражданина задержали по международному ордеру в Парагвае.

Троих из задержанных, один из которых уже много лет проживает в Латинской Америке, подозревают в администрировании порнографической сети. Еще один человек из Гамбурга был одним из самых активных членов сети, с июля 2019 года он опубликовал в ней более чем 3,5 тысячи материалов.

Всех этих лиц задержали после обысков в их квартирах, которые состоялись 14 и 15 апреля. С тех пор они находятся под стражей.

Мужчину, арестованного в Парагвае, в ближайшее время должны выдать немецким правоохранительным органам.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Германиядети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Германия
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
Мостоукладчик и средства против дронов: новый пакет помощи от Германии
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: