Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На дороге Львов-Луцк обрушился мост, трасса заблокирована

Понедельник, 3 мая 2021, 21:05

В понедельник, 3 мая, на автодороге "Львов-Луцк", в селе Гаек произошел обвал моста.

Источник: депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook, VARTA1

Детали: В результате обвала возникли осложнения в движении транспорта, поскольку дорога не проездная из-за обвала.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.

Возможные варианты объезда заблокированного в результате обвала участка – дорога "Жовква-Червоноград" и дорога "Буск-Лопатин".

 
 

Прямая речь Зинкевича: "Упал мост у села Гаек, Каменка-Бугского района Львовской области. Трасса "Львов-Луцк" не проездная".

Темы: дорогиЛьвовЛуцк


powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия готовится к возможному отключению от SWIFT

Работа продолжается: в МИД раскрыли детали возвращения Украине миллиардов Януковича

Саммит НАТО обсудит "дорожную карту" для членства Украины – Дуда

фотоВодохранилище, питающее юго-восточный Крым, резко мелеет

Ахметов и Колесников открестились от планов создать новую партию

США призвали к правосудию по делу Шеремета, Гонгадзе и Комарова

Все новости...
дороги
На Крещатике ограничили движение из-за ремонта
На ремонте дорог Киевщины разворовали 2,6 миллиона: подозрение получил гражданин РФ
Журналиста Майкла Щура ударили из-за замечания на дороге
Последние новости
21:05
фото, видеоНа дороге Львов-Луцк обрушился мост, трасса заблокирована
20:39
Россия готовится к возможному отключению от SWIFT
20:05
Работа продолжается: в МИД раскрыли детали возвращения Украине миллиардов Януковича
19:23
Кулеба о военной угрозе от РФ: Иногда силу можно остановить только силой
19:05
Во Франции начала действовать первая фаза ослабления ковидных ограничений
18:56
Фестиваль Октоберфест в Германии снова отменили
18:44
В Испании количество полностью вакцинированных от Covid приближается к 5 млн
18:36
Война на Донбассе: гибридные войска РФ обстреляли украинские позиции
18:10
Крупнейшие банки Европы собрали 30 млн евро на запуск конкурента Visa и MasterCard
17:54
Саммит НАТО обсудит "дорожную карту" для членства Украины – Дуда
Все новости...