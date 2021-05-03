На дороге Львов-Луцк обрушился мост, трасса заблокирована

В понедельник, 3 мая, на автодороге "Львов-Луцк", в селе Гаек произошел обвал моста.

Источник: депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook, VARTA1

Детали: В результате обвала возникли осложнения в движении транспорта, поскольку дорога не проездная из-за обвала.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.

Возможные варианты объезда заблокированного в результате обвала участка – дорога "Жовква-Червоноград" и дорога "Буск-Лопатин".

Прямая речь Зинкевича: "Упал мост у села Гаек, Каменка-Бугского района Львовской области. Трасса "Львов-Луцк" не проездная".