На дороге Львов-Луцк обрушился мост, трасса заблокирована

В понедельник, 3 мая, на автодороге "Львов-Луцк", в селе Гаек произошел обвал моста.

Источник: депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook, VARTA1

Детали: В результате обвала возникли осложнения в движении транспорта, поскольку дорога не проездная из-за обвала.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.

Возможные варианты объезда заблокированного в результате обвала участка – дорога "Жовква-Червоноград" и дорога "Буск-Лопатин".

Патрульная полиция уточняет, что сейчас организован объезд по схеме (направление из Львова): город Каменка-Бугская, там поворот налево и дальше по автодороге Т-14-25 в город Жовква, затем по дороге Р-15 в город Червоноград, затем по дороге Т-14-10 в город Радехов. А дальше - по обычному маршруту.

В обратном направлении действует та же схема движения.

Крупногабаритные транспортные средства будут направлять на автодорогу М-06 Киев-Чоп.

Прямая речь Зинкевича: "Упал мост у села Гаек, Каменка-Бугского района Львовской области. Трасса "Львов-Луцк" не проездная".