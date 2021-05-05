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Возле российской границы нашли сумки с парашютами

Среда, 5 мая 2021, 15:19
Возле российской границы нашли сумки с парашютами

Военнослужащие Луганского пограничного отряда обнаружили недалеко от границы с РФ четыре сумки с парашютами.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "Во время патрулирования государственной границы пограничники заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один - на территории Украины.

На указанное направление сразу выдвинулась группа реагирования одного из подразделений охраны государственной границы.

В ходе дальнейших поисковых действий пограничники обнаружили четыре сумки. Они находились в камышах неподалеку от государственной границы. Осмотрев находку, правоохранители обнаружили в ней четыре парашюта, которые впоследствии передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов Украины".

Детали: Правоохранители начали досудебное расследование по статье "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю".

 
 

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаРосcияконтрабанда
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