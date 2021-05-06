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В США поддержали отказ от правил интеллектуальной собственности для COVID-вакцин

Четверг, 6 мая 2021, 00:37
В США поддержали отказ от правил интеллектуальной собственности для COVID-вакцин

Администрация президента США Джо Байдена поддержала отказ от защиты интеллектуальной собственности для вакцин против COVID-19, чтобы ускорить окончание пандемии.

Источник: AP со ссылкой на заявление торгового представителя США Кэтрин Тай, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус в Twitter

Дословно заявление Тай: "Администрация (США - УП) твердо верит в защиту интеллектуальной собственности, но, чтобы положить конец этой пандемии, она поддерживает отказ от этой защиты для вакцин против COVID-19".

Детали: Тедрос Аданом Гебреесус поддержал решение США, отметив, что благодарит США "за это историческое решение #VaccinEquity, в котором приоритетное внимание уделяется благополучию всех людей во всем мире в критический момент".

Тай объявила позицию США на фоне переговоров Всемирной торговой организации об ослаблении правил глобальной торговли, чтобы позволить большему количеству стран производить больше вакцин. Как отмечается, потребуется время, чтобы достичь необходимого глобального "консенсуса", чтобы отказаться от защиты в соответствии с правилами ВТО.

Сообщается, что Генеральный совет ВТО, состоящий из послов, рассматривал вопрос о временном отказе от защиты интеллектуальной собственности по вакцинам против COVID-19 и других инструментов, который Южная Африка и Индия впервые предложили в октябре. Идея получила поддержку в развивающихся странах, и среди некоторых прогрессивных законодателей на Западе. Авторы предложения, которое столкнулось с сопротивлением многих стран с влиятельными фармацевтическими и биотехнологическими отраслями, пересматривают его в надежде сделать более приемлемым.

Представитель ВТО Кейт Роквелл сообщил, что группа экспертов ВТО по интеллектуальной собственности намерена вновь рассмотреть предложение об отказе от прав на предварительной встрече в конце этого месяца, перед официальной встречей 8-9 июня.

Спор, являющийся частью длительной дискуссии о защите интеллектуальной собственности, направлен на отмену патентов, авторских прав и защиту промышленных образцов и конфиденциальной информации, чтобы помочь расширить производство и внедрение вакцин во время дефицита поставок. Цель состоит в том, чтобы приостановить действие правил на несколько лет - ровно на время для остановки пандемии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусСША
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