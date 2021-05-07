9 мая в Киеве: полиция начеку, масштабных акций не планируется

Заявки на проведение в Киеве 9 мая масштабных акций, приуроченных ко Дню Победы над нацизмом, пока не поступали, немногочисленные мероприятия памяти состоятся в Парке вечной славы и на других объектах, касающиеся Второй мировой войны.

Источник: начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У нас есть ряд заявок на проведение мероприятий 9 мая, они стандартные. Состоится панихида в 8 утра в Парке славы у могилы Неизвестного солдата, организованная Украинской православной церковью. В 9 часов - торжественное возложение цветов".

Детали: По словам Крищенко, есть заявка на чествование памяти и автопробег от представителей ОО "Институт правовой политики и социальной защиты".

"В 10 часов - возложение цветов у памятника Ватутину и в 11 - у Мемориала вечной славы, заявлено участие до 200 человек", - отметил он.

По словам начальника полиции Киева, также от этой организации заявлен автопробег, но количество автомобилей, которые примут в нем участие, пока не известно.

Кроме того, как сообщил начальник главка, есть заявка на возложение цветов от ОО "Гражданская солидарность "Браття" в 10 часов, заявлено участие до 200 человек.

По словам Крищенко, ожидается, что самым массовым мероприятием станет возложение цветов в Парке славы, организованное городской организацией ветеранов Украины.

В нем примут участие ветераны, представители районных организаций. Начало - в 10:30, а в 11 начнется движение колонны. В прошлом году в таком мероприятии приняли участие около 300 человек.

Также, как рассказал руководитель полиции Киева, в 11 часов начнутся мероприятия в Национальном музее истории Второй мировой войны, организованные Киевской городской администрацией.

Крищенко сообщил, что правопорядок в Киеве будет обеспечивать стандартное количество нарядов полиции, но будет усиление патрулями Нацгвардии.

Уже 7 мая начинается усиленное патрулирование в Парке славы и на других объектах, которые касаются Второй мировой войны. Также усиленное патрулирование будет там, где состоятся государственные мероприятия.

По словам главы столичной полиции, в Парке славы будут дежурить кинологи, взрывотехники, а при необходимости будут проводиться поверхностные проверки, чтобы избежать каких-то конфликтных ситуаций.

Отвечая на вопрос о том, есть ли сейчас оперативная информация о каких-то готовящихся провокациях 9 мая, Крищенко сказал: "Могут быть определенные обострения. Мы живем в воюющей стране и всегда готовы к каким-то провокациям. У нас есть тесное сотрудничество и обмен информацией со Службой безопасности Украины, поэтому мы полностью готовы и будем обеспечивать правопорядок".

Он также напомнил о запрете использования символики тоталитарного режима, георгиевской ленты, за что предусмотрена административная ответственность.

Что касается мероприятий 8 мая, то, по словам Крищенко, они будут только официальными, на нескольких локациях, точной информации об их проведении пока нет.

Напомним: В 2017 году в Украине запретили изготовление и пропаганду георгиевской ленты.

За публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты предусматривается штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2 550 гривен) или административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией ленты.