В полиции напомнили, что за серп и молот можно сесть на 5 лет

Нацполиция напоминает об административной и уголовной ответственности за использование запрещенной символики.

Источник: Нацполиция

Детали: В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Их использование предусматривает:

административную ответственность – статья 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях отмечает, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащие ее изображения.

уголовную ответственность – статья 436 -1 Уголовного кодекса Украины – изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Справка: 8 мая в Украине отмечается День памяти и примирения, 9 мая – День победы.