Сегодня Украина защищает всю демократическую Европу – МИД

В МИД отмечают, что сегодня Украина защищает от агрессии РФ не только саму себя, но и всю демократическую Европу.

Источник: заявление МИД ко Дню памяти и примирения

Дословно: "В течение многих десятилетий мы надеялись, что война больше никогда не придет на украинскую землю. Но в 2014 году Россия начала военную агрессию против Украины и оккупировала часть нашей территории.

Сегодня Украина защищает не только саму себя, но и всю демократическую Европу. Ту Европу, которая появилась на руинах Второй мировой войны и объединена главной идеей "Никогда Снова"".

Детали: В МИД напомнили, что во время Второй мировой войны более 8 миллионов украинцев были убиты, замучены или умерли от голода. Более 7 миллионов украинцев воевали против нацистов в рядах союзников.

"Это история о разрушении, смерти и дезинформации – большую ложь, которая разжигает вражду, уничтожает и убивает", - говорится в заявлении.