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Зеленский свозил послов стран G7 и ЕС в Луганскую область

Суббота, 8 мая 2021, 15:46
Зеленский свозил послов стран G7 и ЕС в Луганскую область
пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский вместе с послами стран "Большой семерки" и ЕС посетил Луганскую область.

Источник: пресс-служба президента

 
фото пресс-службы президента

Детали: Во время рабочей поездки в Луганскую область Зеленский посетил Мемориальный комплекс "Украина – освободителям" в пгт Милово, где в братской могиле похоронено 2814 воинов.

Он также возложил цветы к Вечному огню и почтил погибших.

Память воинов почтили также руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместители и послы стран "Большой семерки" и ЕС, которые прибыли в Луганскую область вместе с Зеленским.

 

Президент также осмотрел Колокол Памяти на территории мемориала. Это первый из четырех колоколов, установку которых Зеленский инициировал год назад. Четыре колокола будут символизировать память о погибших и примирение между странами – участницами Второй мировой войны: Колокол Памяти в Меловом, Колокол Победы на Закарпатье, а также Колокол Мира в Донецке и Единства – в Симферополе, которые будут установлены после возвращения временно оккупированных территорий под контроль Украины.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийЛуганская областьG7ЕС
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