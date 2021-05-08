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ВСУ успешно испытали украинский аппарат для тренировки войск ПВО

Суббота, 8 мая 2021, 16:44
ВСУ успешно испытали украинский аппарат для тренировки войск ПВО

Впервые в Вооруженных силах Украины осуществили успешное испытание имитатора низколетящих воздушных целей FT-1 во время учебной боевой стрельбы подразделений противовоздушной обороны.

Источник: Минобороны

Детали: Испытания провели на Ровенском военном полигоне.

В ведомстве уточнили, что FT-1 предназначен для имитации одиночных и групповых целей в воздушном пространстве для тренировки подразделений (расчетов) противовоздушной обороны и радиолокационных подразделений ВСУ.

Дословно: "Подобные изделия активно используют в армиях стран-членов НАТО. Это первая отечественная продукция такого типа для украинского войска, она позволяет имитировать групповую цель, воздушную атаку двух-трех вражеских самолетов или беспилотных летательных аппаратов одновременно".

Прямая речь подполковника Валерия Воинова: "Результаты боевой стрельбы показали, что конус, который буксируется самолетом-мишенью и имитирует малоразмерную воздушную цель, соответствует требованиям имитации настоящих воздушных целей. Цель испытания достигнута. Во время стрельб из зенитной самоходной установки "Шилка" сборный экипаж преподавателей Харьковского национального университета Воздушных сил Украины поразил цель на расстоянии около двух тысяч метров".

Почему это важно: В Минобороны отмечают, что несмотря на то, что в районе проведения операции Объединенных сил противник активно использует БПЛА различных типов, которые, как правило, проводят воздушную разведку позиций ВСУ на малых высотах, этот комплекс способен качественно улучшить подготовку подразделений противовоздушной обороны - не только во время приобретения навыков при отражении нападения воздушного противника, но и научить их распознавать воздушные цели других типов, включая малоразмерные, на разных расстояниях и высотах.

Справка: Комплекс FT-1 достаточно компактный, он состоит из 4 защищенных кейсов, содержащих четыре беспилотные летательные аппарата - самолеты-мишени, переносную станцию ​​управления, стартовое устройство и антенны.

 

По словам инженера ООО "Беспилотные технологии" Андрея Олишевского, оборудование мобильное и удобное в использовании на любой местности и в различных погодных условиях. Не требует взлетной полосы и может перевозиться любым видом транспорта, в том числе боевой и специальной техникой, на любые расстояния.

Комплекс дает возможность имитировать как одиночные, так и групповые цели противника в процессе подготовки расчетов систем противовоздушной обороны ЗК "Тунгуска" (2С6), ЗРК "Стрела" (9К35), ЗРК "Бук" (9К37), ЗРК "С-300", ЗРК "Оса" (9К33), ППРУ-1 "Овод" (9С80), ПЗРК "Игла" (9К38), расчетов станций П-18 и П-19.

Кроме того, комплекс позволяет подготавливать расчеты ЗУ-23, ЗСУ-23-4 "Шилка" и ЗСУ 2С6 "Тунгуска" путем осуществления боевой стрельбы по движущейся воздушной цели - конуса, который может буксировать любой самолет-мишень из состава комплекса.

Управление комплексом осуществляет оператор с наземной станции, что позволяет использовать различные точки маршрута, выставлять полет низколетящих целей в автоматическом и ручном режимах работы. Посадка изделия осуществляется парашютным способом, предусмотрено и возможное приземление "по-самолетному" в экстренных ситуациях.

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силывойнаоружие
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