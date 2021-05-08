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Папа Римский высказался за приостановку действия патентов на вакцины от коронавируса

Суббота, 8 мая 2021, 17:40
Папа Римский высказался за приостановку действия патентов на вакцины от коронавируса

Папа Римский Франциск I предостерег от "национализма" в вопросе вакцин и высказался за приостановку действия патентов на вакцины от коронавируса, чтобы сделать их более доступными.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News, об этом он сказал в обращении к участникам концерта, организованного в поддержку справедливого распределения вакцин.

Папа Римский в речи упомянул "вирус индивидуализма", который делает людей равнодушными к страданиям других.

"Одним из вариантов этого вируса является замкнутый национализм, который мешает, например, интернационализму прививок. Другим вариантом является то, что ставим законы рынка и интеллектуальной собственности выше законов любви и здоровья человечества", - отметил понтифик.

Напомним, ранее США поддержали инициативу более 100 стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) временно приостановить действие патентов на вакцины от коронавируса.

Европейский Союз заявил, что готов обсудить предложение США.

В то же время, правительство Германии выступает за сохранение действия патентов на вакцины от коронавируса, а президент Франции заявил, что США и Великобритания должны "прекратить блокировать" вакцины и компоненты, из которых они изготавливаются.

Снятие патентной защиты может позволить бедным странам массово производить препараты-синонимы запатентованных вакцин. Критики идеи отмечают, что это может лишить компании-разработчиков мотивации инвестировать в инновации, а также - что дефицит вакцин связан не столько с патентами, как трудностями поставок компонентов для производства препаратов.

Читайте также: Вакцины без ограничений: пойдет ли ЕС на эпохальное решение.

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Темы: церковьвакцинация
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