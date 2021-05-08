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Украинцы назвали самые важные для себя праздники

Суббота, 8 мая 2021, 22:46

Наиболее популярными в Украине являются религиозные праздники, в частности, Пасха и Рождество.

Источник: результаты соцопроса, генеральный директор КМИС Владимир Паниотто

Детали: По последним данным, наиболее популярными в Украине являются религиозные праздники - Рождество Христово и Пасха (66% и 65% соответственно), за ними следом идет Новый год (58%).

В то же время наименее популярен День труда (9%).

Дословно: "За последние 10 лет иерархия праздников радикально не изменилась. Три наиболее любимых праздника украинцев - Рождество, Пасха и Новый год (70-80%), затем идут Международный женский день и День победы (30-40%).

Улучшилось отношение ко Дню независимости Украины (с 15% до 31% в феврале). Потом - Троица и День защитника Украины (20-30%), ко Дню защитника Украины есть небольшая положительная динамика. Наименее любимые праздники - День труда и День конституции (9-12%).

По отношению ко Дню победы отмечается некоторое снижение, 10 лет назад это был любимый праздник для 50% украинцев".

Важно: В апреле 2021 года относительное большинство украинцев, а именно 41% (год назад было 39%) поддерживают празднование в Украине обеих дат: Дня памяти и примирения 8 мая и Дня победы 9 мая. По мнению 31% (было 32%) граждан, отмечать стоит только День победы 9 мая, 9% (было 14%) считают, что стоит отмечать только День памяти и примирения 8 мая, а еще для 10% (было 9% ) этот вопрос безразличен (здесь использованы данные также Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива").

 

Украинская правда
Темы: празднованиярелигияопрос


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