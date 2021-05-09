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В Аргентине переносят парламентские выборы из-за вспышки COVID

Воскресенье, 9 мая 2021, 01:55

Правительство Аргентины согласовал с оппозиционными партиями переноса парламентских выборов из-за пандемии коронавируса.

Источник: Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел Аргентины

Прямая речь министра внутренних дел Энрике де Педро: "Мы договорились с разными фракциями о переносе выборов, ставя здоровья и жизни людей на первое место".

Детали: Первичные выборы, которые должны состояться 8 августа, переносится на 12 сентября, а промежуточные, запланированные на 24 октября, состоятся 14 ноября.

На выборах изберут 127 депутатов из 257 в нижней палате и 24 с 72 – в Сенате.

Что предшествовало: в Аргентине, где проживает около 45 млн человек, фиксируется наибольшее количество заражений COVID-19 с начала пандемии прошлого года.

В частности, подтверждено 3,1 миллиона случаев инфицирования и 66 872 смерти от ковида.

Темы: Аргентина виборыкоронавирус


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