В Украине отмечают 9 мая, полиция следит за общественным порядком

В воскресенье по случаю Дня победы запланировано проведение 667 мероприятий, участие в которых планируют принять около 67 тысяч человек.

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время селекторного совещания оперативных штабов

Детали: Силовики на совещании обсудили обеспечение общественной безопасности во время празднования 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич отметил, что в воскресенье запланировано большое количество автопробегов: "Сейчас только в Киеве собирается около 150 автомобилей, полиция осуществляет их сопровождение".

По данным прессслужбы МВД, правопорядок 9 мая будут обеспечивать более 12,5 тыс. правоохранителей.

Прямая речь Ярового: "Оперативные штабы уже приступили к выполнению задач, все службы, мобильные резервы, авиационные подразделения находятся на постоянном дежурстве. Прошу с толерантностью относиться к людям пожилого возраста.

На местах полиция будет проводить работу и заранее информировать граждан об ограничениях, которые будут действовать (речь о карантинных правилах в связи с коронавирусом - УП). Основная ответственность возлагается на полицию диалога".