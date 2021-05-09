В Украине отмечают 9 мая, полиция следит за общественным порядком
В воскресенье по случаю Дня победы запланировано проведение 667 мероприятий, участие в которых планируют принять около 67 тысяч человек.
Источник: первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время селекторного совещания оперативных штабов
Детали: Силовики на совещании обсудили обеспечение общественной безопасности во время празднования 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич отметил, что в воскресенье запланировано большое количество автопробегов: "Сейчас только в Киеве собирается около 150 автомобилей, полиция осуществляет их сопровождение".
По данным прессслужбы МВД, правопорядок 9 мая будут обеспечивать более 12,5 тыс. правоохранителей.
Прямая речь Ярового: "Оперативные штабы уже приступили к выполнению задач, все службы, мобильные резервы, авиационные подразделения находятся на постоянном дежурстве. Прошу с толерантностью относиться к людям пожилого возраста.
На местах полиция будет проводить работу и заранее информировать граждан об ограничениях, которые будут действовать (речь о карантинных правилах в связи с коронавирусом - УП). Основная ответственность возлагается на полицию диалога".