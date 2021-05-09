В Латвии местного артиста проверяют из-за выступления в оккупированном Крыму – СМИ

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В Латвии местного артиста проверяют из-за визита в оккупированный Крым – СМИ

Воскресенье, 9 мая 2021, 12:31
Янис Лемежис

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала проверку участия латвийского артиста Яниса Лемежиса в музыкальном фестивале "Дорога на Ялту" в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Крым.Реалии.

В службе подтвердили, что "этот случай им известен и служба его оценивает в соответствии со своей компетенцией". Одновременно, в СГБ напомнили, что Крымская Автономная Республика является неотъемлемой частью Украины.

Подконтрольные России власти Крыма ранее анонсировали упомянутый фестиваль, называя его "международным".

По информации СМИ, в этом году латвийский исполнитель Янис Лемежис выступил в Крыму с песней про солдата и получил второе место на конкурсе.

Представительство президента Украины в Крыму сообщало ранее, что за 2020 год собрало 36 фактов концертов российских певцов и групп, театральных представлений и съемок художественных фильмов с российскими артистами в Крыму для внесения иностранцев в соответствующий перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Темы: оккупацияКрымЛатвия


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