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Около 90 палестинцев получили травмы в результате беспорядков в Иерусалиме

Воскресенье, 9 мая 2021, 09:19

Приблизительно 90 палестинцев получили травмы в результате беспорядков в Иерусалиме и столкновений с сотрудниками полиции вечером в субботу и в ночь на воскресенье.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Times of Israel

Детали: Беспорядки продолжались примерно до двух ночи по местному времени. Палестинцы в Иерусалиме преимущественно бросали в полицейских камни.

Столкновения произошли не только в Иерусалиме, но и на границе Израиля с сектором Газа. Там произошли волнения вдоль забора безопасности, палестинцы жгли шины, бросали камни и бутылки со взрывчатыми веществами в военных, охраняющих границу.

Также ночью в воскресенье примерно в 1:30 по местному времени в сторону Израиля была выпущена ракета. В ответ армия Израиля нанесла удар по военному объекту палестинского военизированного движения ХАМАС на юге сектора Газа.

В воскресенье полиция Израиля находится в полной готовности, поскольку вечером в стране наступит праздник День Иерусалима, когда израильтяне отмечают переход под контроль Израиля восточной части города со священными для обоих народов местами в результате Шестидневной войны. Главное событие этого праздника - Марш флага, который состоится в понедельник, привлекает десятки тысяч евреев со всей страны в столицу. Поэтому безопасность в городе усилили.

Предыстория: Уже в течение нескольких дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей. Накануне в результате столкновений палестинцев с израильской полицией в Восточном Иерусалиме пострадали более 200 человек.

Темы: Израиль


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