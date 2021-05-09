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В Украине в массовых мероприятиях ко Дню победы приняли участие 40 тысяч человек

Воскресенье, 9 мая 2021, 14:33
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Полиция насчитала около 40 тысяч граждан, принявших участие в массовых мероприятиях 9 мая, при этом в полицию поступило 38 сообщений о правонарушениях.

Источник: данные первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового

Прямая речь: "Поступило 38 сообщений о правонарушениях, связанных с массовыми мероприятиями по случаю 9 мая. Серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировано. Правоохранители справились с задачей, обеспечив безопасность граждан и не допустив развития конфликтных ситуаций.

Это удалось в том числе и благодаря полиции диалога, которая работала непосредственно с участниками мероприятий. Сейчас все подразделения МВД продолжают нести службу, работают оперативные штабы. Особое внимание уделяется местам отдыха граждан - парки и лесополосы. До окончания всех мероприятий личный состав будет работать в усиленном режиме".

Детали: Он добавил, что в целом в Украине прошло более 600 массовых мероприятий, в которых приняло участие более 40 тысяч человек.

В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что больше всего в полицию поступило сообщений, связанных с использованием коммунистической символики: в Единый реестр досудебных расследований внесено 5 сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с изготовлением и использованием запрещенной символики.

По словам Клименко, также полиция составила 9 админпротоколов.

Силовики констатируют, что провели масштабную профилактическую работу и не допустили серьезных нарушений общественного порядка. Полицейские все еще продолжают работать в усиленном режиме.

Украинская правда


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