В Украине в массовых мероприятиях ко Дню победы приняли участие 40 тысяч человек

Полиция насчитала около 40 тысяч граждан, принявших участие в массовых мероприятиях 9 мая, при этом в полицию поступило 38 сообщений о правонарушениях.

Источник: данные первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового

Прямая речь: "Поступило 38 сообщений о правонарушениях, связанных с массовыми мероприятиями по случаю 9 мая. Серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировано. Правоохранители справились с задачей, обеспечив безопасность граждан и не допустив развития конфликтных ситуаций.

Это удалось в том числе и благодаря полиции диалога, которая работала непосредственно с участниками мероприятий. Сейчас все подразделения МВД продолжают нести службу, работают оперативные штабы. Особое внимание уделяется местам отдыха граждан - парки и лесополосы. До окончания всех мероприятий личный состав будет работать в усиленном режиме".

Детали: Он добавил, что в целом в Украине прошло более 600 массовых мероприятий, в которых приняло участие более 40 тысяч человек.

В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что больше всего в полицию поступило сообщений, связанных с использованием коммунистической символики: в Единый реестр досудебных расследований внесено 5 сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с изготовлением и использованием запрещенной символики.

По словам Клименко, также полиция составила 9 админпротоколов.

Силовики констатируют, что провели масштабную профилактическую работу и не допустили серьезных нарушений общественного порядка. Полицейские все еще продолжают работать в усиленном режиме.