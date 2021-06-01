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Британия впервые не зафиксировала ни одного случая смерти от COVID-19 за сутки

Вторник, 1 июня 2021, 18:53

В Великобритании впервые с начала пандемии за сутки не зафиксировано ни одного случая смерти, связанного с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Согласно данным правительства, за последние 24 часа было зарегистрировано 3165 новых случаев заболевания.

В понедельник сообщалось об одном смертельном случае и 3383 новых заражениях коронавирусом.

Между тем, еще 93 103 человека в Британии получили первую дозу вакцины от коронавируса в понедельник, почти 39,5 миллионов человек получили первую дозу. В понедельник около 195 546 человек получили вторую прививку и в целом 25 734 719 человек прошли полную вакцинацию.

ВВС отмечает, что сообщения о ежедневной смертности увеличиваются и уменьшаются в течение недели и часто цифры меньше сразу после выходных и государственных праздников.

Ежедневная цифра относится к смертельным случаям, о которых было сообщено сегодня, а не к тем, которые произошли сегодня.

Вполне вероятно, что во вторник были смертельные случаи, и о них сообщат в ближайшие дни.

Темы: БританиякоронавирусCovid-2019


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