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Эрдоган пожаловался, что напряжение с США при Байдене стало больше, чем при Обаме и Трампе

Среда, 2 июня 2021, 12:09
Эрдоган пожаловался, что напряжение с США при Байдене стало больше, чем при Обаме и Трампе
Фото РБК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на предстоящем саммите НАТО рассчитывает в разговоре с президентом США Джо Байденом обсудить напряженность в отношениях между двумя странами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Hurriyet Daily News, цитируя комментарии Эрдогана в эфире национального вещателя TRT.

"На встрече мы поднимем вопрос о том, почему в отношениях Турции и США наступил такой напряженный период", – сказал Эрдоган. Он отметил, что работал с предыдущими президентами США, Бараком Обамой и Дональдом Трампом, и "такого напряжения не было ни при одном из них".

Среди шагов, которые подлили масла в огонь, он упомянул признание Байденом геноцида армян в 1915 году, отметив, что с темой должны работать историки, а не политики.

"Те, кто так обращается с Турцией, рискуют потерять важного друга", – заявил Эрдоган, добавив, что страна является "сильным и надежным партнером" в НАТО.

Два других спорных вопроса в отношениях – отношение США к курдам и движению Фетхуллаха Гюлена, соперника Эрдогана, на которого он возлагает ответственность за попытку военного переворота в 2016 году.

"Мы предоставили полноценные доказательства связей между PKK (Рабочей партией Курдистана) и YPG/PYD (курдскими отрядами самообороны в Сирии), но это игнорируется. Если вы наш союзник, то вы будете поддерживать нас или этих террористов?" – заявил Эрдоган.

В то же время у США, среди прочего, есть вопросы к Турции в связи с закупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как известно, саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе.

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Темы: ТурцияСША
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