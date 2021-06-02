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Американцев уже стимулируют к вакцинации бесплатным пивом

Среда, 2 июня 2021, 17:22
BBC

Бесплатное пиво от компании Anheuser-Busch – это еще один поддерживаемый Белым домом стимул для американцев пройти вакцинацию против COVID-19, чтобы реализовать "месяц действий" Джо Байдена и вакцинировать 70% взрослых граждан до 4 июля. 

Источник: "Associated Press" и CNN

Детали: Президент США Джо Байден объявил в среду "месяц действий", чтобы ко Дню независимости 4 июля увеличить количество вакцинированных против коронавируса до 70% взрослого населения. Его цель – этим летом вернуть нацию к состоянию, которое  было до пандемии.

Бесплатное пиво – последний стимул в списке бонусов за вакцинацию: среди них уже были наличка, билеты на спортивные мероприятия, оплачиваемый отпуск и т.п.

Белый дом заявил, что для вакцинации и дальше будут использовать партнерские отношения между государственным и частным секторами, чтобы поощрить американцев, и привлекать предприятия, влиятельных лиц в соцсетях, колледжи, знаменитостей и общественные организации, чтобы донести до граждан информацию о преимущества вакцинации и побудить их сделать прививки.

Компания "Anheuser-Busch", национальный производитель пива "Budweiser", объявила, что будет раздавать людям старше 21 года бесплатный алкоголь, если страна достигнет цели Байдена и 70% взрослого населения получат хотя бы одну дозу вакцины к 4 июля.

"Anheuser-Busch" предоставит по 5 долларов первым 200 000 человек, которые ответят, когда страна достигнет порога иммунизации.

На сегодняшний день 62,8% взрослого населения США получили хотя бы одну дозу вакцины COVID-19, полностью вакцинированы 133,6 миллиона человек.

Количество новых прививок снова снизилось до среднего значения ниже 600 000 в день, по сравнению с более чем 800 000 в день, когда были объявлены такие стимулы, как лотереи, и с пикового значения почти 2 миллиона в день в начале апреля, когда спрос на прививки был очень высоким.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинацияСШАкоронавирусCovid-2019эпидемия


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