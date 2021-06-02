Подозреваемый в убийстве пытался сбежать в оккупированный Крым

Пограничники Херсонского отряда задержали преступника, которого разыскивали за убийство, совершенное на Кировоградщине.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Мужчину, который пытался пробраться на временно оккупированный Россией Крымский полуостров, пограничный патруль обнаружил 2 июня на Арабатской стрелке.

Пограничники отмечают, что после встречи с нарядом путешественник, который не было с собой действительных документов, заметно волновался и не мог объяснить, для чего забрел на режимную территорию.

Его намерения помогли выяснить представители Национальной полиции. По данным правоохранителей, мужчину подозревают в совершении убийства в Кропивницком в 2017 году и уже четыре года он находится в розыске.

Именно для того, чтобы избежать ответственности, задержанный пытался попасть на временно оккупированную территорию Украины, отмечают в ГПСУ.