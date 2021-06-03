Израильская оппозиция договорилась сформировать новое правительство для "свержения" Нетаньяху

Израильские оппозиционные партии договорились о формировании нового правительства - это может положить конец 12-летнему сроку пребывания Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра страны.

Источник: BBC

Детали: Отмечается, что Яир Лапид, лидер центристской партии "Еш Атид", объявил о создании коалиции из восьми фракций. BBС сообщает, что члены коалиции охватывают весь спектр израильской политики, и между ними "мало общего в политическом плане, кроме их плана по замене Нетаньяху". Речь идет о таких партиях:

"Еш Атид" (центристская) - во главе с Яиром Лапидом

"Кахоль Лаван" (центристская) - во главе с Бенни Ганцом

"Исраэль Бейтену" (правоцентристская) - во главе с Авигдором Либерманом

"Труд" (социал-демократическая) - под руководством Мерав Михаэли

"Ямина" (правая) - во главе с Нафтали Беннеттом

"Новая надежда" (от правоцентристской к правой) - во главе с Гидеоном Сааром

"Мерец" (левая, социал-демократическая) - во главе с Ницаном Горовицем

РААМ (исламизм) - во главе с Мансуром Аббасом

Лапид заявил, что проинформировал о соглашении президента Реувена Ривлина.

Как сообщается, еще предстоит голосования в парламенте. Если коалиции не удастся заручиться поддержкой большинства в 120-местном Кнессете, существует риск, что в стране будут пятые выборы за два года. Ривлин призвал парламент как можно скорее собраться для вотума доверия.

Глава "Ямины" Нафтали Беннетт будет сначала выполнять обязанности премьер-министра. Лапид заменит Беннетта на посту премьер-министра 27 августа 2023 года.

Напомним: Правая партия Нетаньяху "Ликуд" получила большинство мест на мартовских выборах, но Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию после того, как получил мандат.