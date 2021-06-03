До конца года Минобороны рассчитывает начать производство 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ
Министр обороны Андрей Таран сообщил, что в этом году Украина рассчитывает на начало серийного производства 30-мм гранатометным выстрелов ВОГ.
Источник: пресс-служба Минобороны
Детали: По его словам, по заказу Минобороны в Украине продолжаются испытания 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ - 17В и ВОГ - 17ІН для автоматического гранатомета типа АГС-17 украинского производства.
Таран заявил, что по результатам испытания этого года решат, принимать ли на вооружение и дальнейшее серийное производство эти выстрелы на базе украинских предприятий.
Ожидается, что производство 30-мм выстрелов ВОГ - 17В и ВОГ - 17ІН для автоматического гранатомета типа АГС-17 будет происходить из комплектующих отечественного производства и отдельных материалов химпромышленности одного из государств-членов НАТО.
Министр отметил, что собственные боеприпасы - это элемент независимости оборонно-промышленного комплекса и безопасности государства.
Кроме производства ВОГив, министерство разрабатывает, вопросы налаживания мощностей ремонта боеприпасов.