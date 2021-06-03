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До конца года Минобороны рассчитывает начать производство 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ

Четверг, 3 июня 2021, 13:10
До конца года Минобороны рассчитывает начать производство 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ

Министр обороны Андрей Таран сообщил, что в этом году Украина рассчитывает на начало серийного производства 30-мм гранатометным выстрелов ВОГ.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: По его словам, по заказу Минобороны в Украине продолжаются испытания 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ - 17В и ВОГ - 17ІН для автоматического гранатомета типа АГС-17 украинского производства.

Таран заявил, что по результатам испытания этого года решат, принимать ли на вооружение и дальнейшее серийное производство эти выстрелы на базе украинских предприятий.

Ожидается, что производство 30-мм выстрелов ВОГ - 17В и ВОГ - 17ІН для автоматического гранатомета типа АГС-17 будет происходить из комплектующих отечественного производства и отдельных материалов химпромышленности одного из государств-членов НАТО.

 

Министр отметил, что собственные боеприпасы - это элемент независимости оборонно-промышленного комплекса и безопасности государства.

Кроме производства ВОГив, министерство разрабатывает, вопросы налаживания мощностей ремонта боеприпасов.

Украинская правда

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Темы: Минобороныоружие
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