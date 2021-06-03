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Зеленский о "Большом строительстве": Тысячу объектов надо достроить до конца 2022 года

Четверг, 3 июня 2021, 13:40
Зеленский о Большом строительстве: Тысячу объектов надо достроить до конца 2022 года
president.gov.ua

В рамках национальной программы "Большая стройка" в Украине необходимо завершить строительство почти тысячи объектов в течение 2021-2022 годов.

Источник: президент Владимир Зеленский на первом заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте, который проходит в Хмельницком

Прямая речь: "Почти 1000 объектов проекта" Большая стройка "на 2021 и проекты, запланированные на последующие годы, обязательно должны быть достроены, реконструированы и введены в эксплуатацию. Желательно вовремя".

Детали: Зеленский отметил, что к таким объектам относится и незавершенный Дворец спорта в Хмельницком, в котором собрались представители Конгресса местных и региональных властей Украины.

Президент добавил, что ему доносят не все обращения касательно недостроев, над этими "моментами дисциплины" еще идет работа, но уже есть понимание, где местной власти нужна помощь.

Заместитель руководителя Офиса президента по региональным вопросам Кирилл Тимошенко сообщил, что теперь в ОП будет на постоянной основе работать офис Конгресса, куда главы общин могут обращаться с любыми вопросами.

Алена Рощенко, УП

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Темы: ЗеленскийстроительствоХмельницкийместная власть
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