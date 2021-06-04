Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты обстреляли Пески из минометов

Пятница, 4 июня 2021, 07:44
Оккупанты обстреляли Пески из минометов

По состоянию на 7 утра 4 июня на Донбассе зафиксировали одно нарушение прекращения огня со стороны оккупантов.

Источник: штаб ООС

Детали: Как отмечается, недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Вследствие вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

За прошедшие сутки, 3 июня, в районе проведения ООС обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не было.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаРосcияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
война
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Залужный и Шаптала посетили группировки войск "Хортица" и "Таврия"
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: