Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты обстреляли Пески из минометов

Пятница, 4 июня 2021, 07:44

По состоянию на 7 утра 4 июня на Донбассе зафиксировали одно нарушение прекращения огня со стороны оккупантов.

Источник: штаб ООС

Детали: Как отмечается, недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Вследствие вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

За прошедшие сутки, 3 июня, в районе проведения ООС обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не было.

Украинская правда
Темы: войнаРосcияДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоЭкс-"регионал" Левченко вернулся в Украину

Дело о мошенничестве: суд арестовал экс-заместителя главы ОГА, залог - более 4 млн

Вакцинация в Украине набирает обороты: более 50 тысяч прививок за день

Главные новости четверга и ночи: вакцины от Штатов, "налог на Google"

Лед в Арктике истончается вдвое быстрее, чем считалось — исследование

Facebook откажется от особых правил насчет политиков после бана Трампа — The Verge

Все новости...
война
Шушпанцеры и бандеромобили. Героическая история самодельных броневиков в войне за украинский Донбасс
Наказание за коллаборационизм: какие уроки мировой истории следует учесть Украине?
На Донбассе сутки прошли без нарушений — штаб
Последние новости
11:35
В Украину вернулся капитан судна, которого 5 лет удерживали на Шри-Ланке
11:11
Курс валют на 4 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
10:57
Отец Протасевича допускает, что его "напичкали" психотропами ради "признаний"
10:55
В РФ заявили о планах производить "Спутник V" в Венгрии
10:47
Укрзализныця запустила 11 поездов к Черному и Азовскому морям
10:43
В Одессе откроют три новых центра вакцинации против COVID-19
10:35
фотоЭкс-"регионал" Левченко вернулся в Украину
10:34
В Греции началась вакцинация от коронавируса в лагерях мигрантов
10:18
Минэнерго хочет сделать аукционы по продаже электроэнергии обязательными
09:53
Дело о мошенничестве: суд арестовал экс-заместителя главы ОГА, залог - более 4 млн
Все новости...