Оккупанты обстреляли Пески из минометов
Пятница, 4 июня 2021, 07:44
По состоянию на 7 утра 4 июня на Донбассе зафиксировали одно нарушение прекращения огня со стороны оккупантов.
Источник: штаб ООС
Детали: Как отмечается, недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Вследствие вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.
За прошедшие сутки, 3 июня, в районе проведения ООС обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не было.
Украинская правда