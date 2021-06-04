Оккупанты обстреляли Пески из минометов

По состоянию на 7 утра 4 июня на Донбассе зафиксировали одно нарушение прекращения огня со стороны оккупантов.

Источник: штаб ООС

Детали: Как отмечается, недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Вследствие вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

За прошедшие сутки, 3 июня, в районе проведения ООС обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не было.