Фирма из орбиты сына Януковича владеет частью элитного бизнес-центра в Москве - "Схемы"

Журналисты обнаружили компанию, связанную с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, являющуюся собственником части элитного бизнес-центра Atlantic в Москве и земельного участка под ним.

Источник: программа "Схемы"

Детали: Обладательницей 14% доли земельного участка, на котором расположен Atlantic, и соответствующей доли самого бизнес-центра, согласно российскому реестра недвижимости, является компания "Прайд-М". Ее руководитель - Александр Ермольчук.

Как обнаружили "Схемы", человек с таким же именем и фамилией минимум в период 2012-2013 годов возглавлял два украинских акционерных общества - "Мако Холдинг" и "Маринсервис". Согласно украинскому реестром юридических лиц, бенефициаром этих предприятий в это же время был Александр Янукович.

Также журналисты обнаружили еще одну связь между сыном экс-президента Януковича и упомянутой московской недвижимостью. По адресу бизнес-центра Atlantic также прописана другая фирма, "Восточный альянс", которой владеет Эдуард Слинько. "Схемы" установили, что человек с таким именем и фамилией ранее занимал руководящую должность в украинской корпорации "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНИ". Бенефициаром этой украинской корпорации через "Мако Холдинг" также был Александр Янукович.

Бизнес центр Atlantic построен в 2014 году и расположен неподалеку Киевского вокзала. От здания - до Кремля, говорится в расследовании, 15 минут автомобилем. Арендная ставка в год в этом бизнес-центре, по данным российских профильных сайтов по аренде недвижимости, составляет около 600 долларов за квадратный метр.

Также в этом бизнес-центре арендуют офис структуры российской компании "Роснефть".

Отмечается, что "Схемы" отправили запрос к Александру Януковичу с просьбой о комментарии, но ответа не получили.

Ранее было известно о другой российской недвижимости, связанной с Александром Януковичем. В 2014 году после выезда в Россию он основал две компании - "Арсенал-Инвест" и "Арсенал Истейт". Как указано в российском реестре юридических лиц, фирмы предоставляют услуги как холдинговые компании, а также в сфере недвижимости и консалтинга. Тогда же российские СМИ сообщали, что компании Александра Януковича будут заниматься недвижимостью в комплексе сооружений завода "Арсенал" в Санкт-Петербурге.

В апреле 2018 года Печерский районный суд Киева снял арест со счетов компаний, связанных с Александром Януковичем, сыном экс-президента Украины Виктора Януковича, который бежал в Россию.

В апреле 2021 года Фонд гарантирования вкладов ликвидировал ПАО "Всеукраинский банк развития" как юридическое лицо. Владельцем этого банка был Александр Янукович. Ранее журналисты "Схем" рассказали, как из почти двух миллиардов гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке Александра Януковича "ВБР" после побега его отца, в течение 2016-2017 годов были сняты все аресты.

Высший антикоррупционный суд отменил арест средств и ценных бумаг, лежащих на банковском счете в ПАО "Проминвестбанк" и принадлежавших старшему сыну беглого президента Александру Януковичу.

В 2019 году районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно. В то же время суд признал бывшего президента не виновным в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В мае 2020 года Верховный суд отложил рассмотрение кассации на приговор Януковичу.