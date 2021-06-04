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152 ребенка погибли за годы войны в Донбассе

Пятница, 4 июня 2021, 11:45
152 ребенка погибли за годы войны в Донбассе
Фото zn.ua

152 ребенка погибли и 146 получили ранения за период вооруженной агрессии России на Донбассе.

Источник: Офис омбудсмена со ссылкой на данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook

Дословно: "В Украине на протяжении всего периода конфликта, с 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2021 года, погибло 152 ребенка (из них 102 мальчика и 50 девочек) и 146 детей получили ранения (из них 120 мальчиков и 26 девочек).

К большому сожалению, эта болезненная статистика в полной мере не отражает масштабов потерь, которые понесли дети в течение длительного вооруженного конфликта".

Детали: Отмечается, что сейчас Украина не может обеспечить госконтроль за соблюдением прав человека на временно оккупированной территории, чтобы оценить масштабы проблем, с которыми сталкиваются дети по другую сторону линии разграничения.

В Офисе омбудсмена напомнили, что по закону "Об охране детства" ребенку, который в результате военных действий или вооруженного конфликта получил ранение, контузию, увечья, потерпел физическое, сексуальное, психологическое насилие, был похищен или незаконно вывезен за пределы Украины, привлекался к участию в военных формированиях или незаконно удерживался, в том числе в плену, устанавливается статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

По состоянию на 30 мая 2021 года такой статус получили 66 491 ребенок. Из них 95 – из-за ранений, контузии, увечий.

Офис омбудсмена добавил, что сейчас для таких детей не предусмотрено никаких гарантий, кроме бесплатного горячего питания в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова призвала правительство, парламент, органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественность приложить максимум усилий для внедрения политики защиты и безопасности украинских детей от вооруженного конфликта. 

Для справки: 4 июня Украины впервые на государственном уровне чтит память детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и отмечает Международный день детей – невинных жертв агрессии.

Украинская правда

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Темы: детиДонбассвойна
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