"Ваш родственник в тяжелом состоянии с COVID": мошенника приговорили к 3 годам

Лозовский горрайонный суд Харьковской области признал виновным 49-летнего мужчину по факту мошенничества, который звонил людям, якобы их родные находятся в больнице в тяжелом состоянии из-за COVID-19, и требовал денег.

Источник: прокуратура Харьковской области

Детали: По данным следствия, установлено, что этот ранее судимый мужчина недавно освобожден из мест лишения свободы, где отбывал за мошенничества.

Теперь его признали снова виновным и назначили наказание к 3 годам лишения свободы.

Дословно: "С марта по апрель 2020 года злоумышленник трижды приезжал в г. Первомайский Харьковской области и обманывал жителей города, осуществляя телефонные звонки на стационарные телефоны последних.

В дальнейшем злоумышленник представлялся знакомым их родственников, сообщая, что их родные находятся в больнице с диагнозом COVID-19 в крайне тяжелом состоянии и срочно нуждаются в деньгах на лечение, чем нанес материальный ущерб жителям города на общую сумму более 170 тыс. грн".