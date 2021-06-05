Бельгия ослабляет карантин
Суббота, 5 июня 2021, 04:48
В Бельгии объявили об очередном ослаблении карантина.
Источник: DW
Детали: С 9 июня кафе и рестораны впервые более чем за полгода откроют для посетителей внутренние помещения.
Однако за одним столом сидеть смогут не более четырех человек.
Жителям Бельгии будет разрешено принимать у себя дома до четырех гостей.
Также при соблюдении определенных санитарно-гигиенических правил откроются кинотеатры, спортивные залы, фитнес-центры и сауны.
Предыстория:
- Предыдущий этап выхода из карантина начался 26 апреля - ослабили ограничения на встречи и посещение магазинов, а также разрешили работу "контактных" профессий, как парикмахеры.
- В Бельгии с субботы, 8 апреля, ресторанам и кафе рзарешили снова принимать гостей на открытых площадках.