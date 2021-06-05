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Бельгия ослабляет карантин

Суббота, 5 июня 2021, 04:48
Бельгия ослабляет карантин

В Бельгии объявили об очередном ослаблении карантина.

Источник: DW

Детали: С 9 июня кафе и рестораны впервые более чем за полгода откроют для посетителей внутренние помещения.

Однако за одним столом сидеть смогут не более четырех человек.

Жителям Бельгии будет разрешено принимать у себя дома до четырех гостей.

Также при соблюдении определенных санитарно-гигиенических правил откроются кинотеатры, спортивные залы, фитнес-центры и сауны.

Предыстория:

  • Предыдущий этап выхода из карантина начался 26 апреля - ослабили ограничения на встречи и посещение магазинов, а также разрешили работу "контактных" профессий, как парикмахеры. 
  • В Бельгии с субботы, 8 апреля, ресторанам и кафе рзарешили снова принимать гостей на открытых площадках.

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Темы: Бельгиякарантин
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