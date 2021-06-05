Бельгия ослабляет карантин

В Бельгии объявили об очередном ослаблении карантина.

Источник: DW

Детали: С 9 июня кафе и рестораны впервые более чем за полгода откроют для посетителей внутренние помещения.

Однако за одним столом сидеть смогут не более четырех человек.

Жителям Бельгии будет разрешено принимать у себя дома до четырех гостей.

Также при соблюдении определенных санитарно-гигиенических правил откроются кинотеатры, спортивные залы, фитнес-центры и сауны.

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