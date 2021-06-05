Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Харькове из-за "минирования" из медучреждений эвакуировали 120 человек

Суббота, 5 июня 2021, 16:09
фото полиции

Из-за ложного сообщения о минировании 14 медицинских учреждений Харькова полиция эвакуировала 120 граждан.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: 4 июня в 9:14 на электронную почту полиции поступило письмо с уведомлением о закладке взрывчатки в 14 больницах и поликлиниках. По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Специалисты обследовали более 35 тысяч квадратных метров помещений и прилегающей территории. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.

Информация по данным фактам внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Украинская правда
Темы: Харьковмедицина


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоАваков заявил об угрозе терактов в Украине из-за запуска "Северного потока-2"

Кличко пожаловался на угрозы, а с обысками приходят – после совещания в ОП

Вирастюка снова признали победителем на 87 округе

ООН призывает Канаду и Ватикан расследовать смерти 215 детей из школы-интерната

Двое россиян незаконно приплыли в Украину, чтобы отдохнуть в Одессе

"Слуги" считают, что критики законопроекта Зеленского подыгрывают олигархам

Все новости...
Харьков
Школьник Харькова пугал терактами, как в Казани – СБУ
В Харькове эвакуируют 14 больниц: сообщили о минировании
Суд признал противоправным "региональный язык" в Харькове
Последние новости
21:53
У Лукашенко подготовили ответ Западу на санкции и хотят компенсации за авиаблокаду
21:20
В РФ приговорили к 8 годам колонии военную из-за якобы госизмены в пользу Украины
20:54
Греция закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
20:28
видеоВ Беларуси задержали двух активистов на границе с Литвой
19:58
видеоАваков заявил об угрозе терактов в Украине из-за запуска "Северного потока-2"
19:45
Хорватия будет пускать привитых "Спутником", но непонятно, всех ли
19:33
Минимум одну новую станцию метро откроют в Киеве до конца года – Кличко
18:58
Бельгія дозволяє ресторанам і барам приймати відвідувачів у приміщеннях
18:55
На Донбассе от начала суток сохраняется "тишина" – ООС
18:22
Исследование: в Европе владельцы электрокаров ездят больше, чем владельцы машин с ДВС
Все новости...