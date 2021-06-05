В Харькове из-за "минирования" из медучреждений эвакуировали 120 человек

Из-за ложного сообщения о минировании 14 медицинских учреждений Харькова полиция эвакуировала 120 граждан.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: 4 июня в 9:14 на электронную почту полиции поступило письмо с уведомлением о закладке взрывчатки в 14 больницах и поликлиниках. По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Специалисты обследовали более 35 тысяч квадратных метров помещений и прилегающей территории. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.

Информация по данным фактам внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.