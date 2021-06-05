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Турция заявила об открытии нового месторождения газа в Черном море

Суббота, 5 июня 2021, 16:42

Власти Турции заявили об обнаружении крупного месторождения природного газа во время поиска природных ресурсов в Черном море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что буровое судно Fatih недавно обнаружило залежи газа объемом 135 миллиардов кубометров на газовом месторождении Сакарья.

Турция уже много лет занимается разведкой энергоресурсов в Черном море. Страна, столкнувшаяся с нехваткой собственных энергоресурсов, вынуждена импортировать большую часть своих потребностей. Это один из крупнейших покупателей российского природного газа.

В августе 2020 года Турция объявила об открытии своего крупнейшего в истории месторождения объемом 405 миллиардов кубических метров.

По словам Эрдогана, цель состоит в том, чтобы вывести газ с этого месторождения на внутренний рынок начиная с 2023 года, хотя эксперты предупреждали, что до начала добычи может потребоваться несколько лет и миллиарды долларов инвестиций.

Помимо Черного моря, Турция также занимается разведкой углеводородов в восточной части Средиземного моря, из-за чего возникает спор о морских границах с союзником по НАТО Грецией.

Темы: ТурцияЧерное морегаз


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