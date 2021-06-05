Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турция заявила об открытии нового месторождения газа в Черном море

Суббота, 5 июня 2021, 16:42
Турция заявила об открытии нового месторождения газа в Черном море

Власти Турции заявили об обнаружении крупного месторождения природного газа во время поиска природных ресурсов в Черном море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что буровое судно Fatih недавно обнаружило залежи газа объемом 135 миллиардов кубометров на газовом месторождении Сакарья.

Турция уже много лет занимается разведкой энергоресурсов в Черном море. Страна, столкнувшаяся с нехваткой собственных энергоресурсов, вынуждена импортировать большую часть своих потребностей. Это один из крупнейших покупателей российского природного газа.

В августе 2020 года Турция объявила об открытии своего крупнейшего в истории месторождения объемом 405 миллиардов кубических метров.

По словам Эрдогана, цель состоит в том, чтобы вывести газ с этого месторождения на внутренний рынок начиная с 2023 года, хотя эксперты предупреждали, что до начала добычи может потребоваться несколько лет и миллиарды долларов инвестиций.

Помимо Черного моря, Турция также занимается разведкой углеводородов в восточной части Средиземного моря, из-за чего возникает спор о морских границах с союзником по НАТО Грецией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТурцияЧерное морегаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Турция
Столтенберг об антитурецких акциях в Швеции: Это выгодно лишь тем, кто хочет раскола в НАТО
Генсек НАТО собирает Эрдогана и премьера Швеции на встречу в понедельник и видит шанс на решение
Зеленский перед саммитом НАТО посетит Турцию – СМИ
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: