Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Хорватия будет пускать привитых "Спутником", но непонятно, всех ли

Суббота, 5 июня 2021, 19:45
Хорватия будет пускать привитых Спутником, но непонятно, всех ли

Хорватия признает справки о прививках российской вакциной от коронавируса "Спутник V" для допуска путешественников на свою территорию. В то же время, однозначно непонятно, это будет распространяться только на граждан ЕС и их родственников, или всех путешественников из третьих стран.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разъяснениях Министерства внутренних дел о правилах въезда.

Напомним, недавно страна изменила правила въезда для туристов, в том числе из Украины, несколько смягчив их - для въезда из стран ЕС и Шенгенской зоны, которые не находятся в зеленой зоне, а также третьих стран, нужно предоставить или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до прибытия (вместо 48 часов), или подтверждение перенесенной болезни (старый положительный тест, не старше 180 дней, но не "новее" 11 дней), или справку о прививке от коронавируса.

При этом, туристам также обязательно нужно предоставить подтверждение бронирования отелей, кемпинга, частного дома, яхты и т.п., либо предоставить доказательства, что человек имеет в Хорватии недвижимость или яхту.

В разъяснениях МВД о том, какая вакцина является основанием для въезда, отмечается, что для путешественников с ЕС и Шенгенской зоны и их родственников, если страны не в "зеленом списке", это "две дозы вакцины, используемой в ЕС, при условии, что со второй дозы прошло 14 дней, или 14 дней с первой дозы, если для прививки нужна одна доза (Janssen/Johnson & Johnson)".

В то же время, из последующих разъяснений следует, что для граждан стран ЕС и Шенгенской зоны и их родственников возможно въехать даже с одной дозой прививки и не только с вакциной, утвержденной в ЕС: так же основанием для въезда может быть справка о то, что лицо "получило первую дозу вакцины Pfizer, Moderna или Gamaleya (то есть" Спутника") может быть основанием для разрешения на въезд в период от 22 до 42 дней после прививки, или от 22 до 84 дней после первой дозы AstraZeneca".

Для въезда неграждан ЕС будут признавать сертификат о прививке "двумя дозами вакцины от коронавируса, при условии, что с другой прививки прошло более 14 дней, или же с момента первого, если вакцина требует одной дозы". При этом однозначно не ясно, можно ли это интерпретировать как прививка любой вакциной от коронавируса, в том числе китайской и российской.

Для определенных категорий путешественников прежнему сохраняются исключения из общих правил.

Темы: ХорватиявакцинацияРосcиякоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Хорватия
Хорватия обвиняет Сербию в попытке присвоить часть национальных писателей
Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Правительство Хорватии поддержало признание Голодомора геноцидом украинцев
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: