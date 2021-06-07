Более 30 человек погибли в столкновениях в суданском Дарфуре
Около 36 человек погибли и 32 получили ранения во время столкновений в суданском штате Южный Дарфур.
Источник: Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство SUNA
Детали: По сообщению SUNA, насилие произошло между членами группировок "Феллата" и "Тайша" в районе Ум-Дафук. Местный житель сказал, что в субботу произошли столкновения из-за земельного спора.
Как отмечается, в последние месяцы ситуация с безопасностью в Дарфуре ухудшилась, несмотря на мирное соглашение, подписанное между переходной властями Судана и некоторыми повстанческими группировками в конце 2020 года.
Совместные миротворческие силы ООН и Африканского союза прекратили патрулирование 1 января перед выводом своих войск, а суданские национальные силы обязались обезопасить Дарфур вместо них.
Напомним:
- В 2003 году в Дарфуре вспыхнул конфликт между повстанцами и армией Судана, в ходе которого погибли около 300 тысяч человек, а 2,5 млн человек были вынуждены бежать. Это произошло после того, как население региона заявило о своем праве участвовать в принятии решений и распределении бюджета.
- После того, как в апреле 2019 году в результате массовых протестов был свергнут авторитарный глава Судана Омар аль-Башир, стали возможны мирные переговоры.
- В 2020 году правительство Судана заключил мирное соглашение с Суданским революционным фронтом (СРФ), альянсом повстанческих группировок из регионов Дарфур, Южный Кордофан и Голубой Нил.