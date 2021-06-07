Более 30 человек погибли в столкновениях в суданском Дарфуре

Около 36 человек погибли и 32 получили ранения во время столкновений в суданском штате Южный Дарфур.

Источник: Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство SUNA

Детали: По сообщению SUNA, насилие произошло между членами группировок "Феллата" и "Тайша" в районе Ум-Дафук. Местный житель сказал, что в субботу произошли столкновения из-за земельного спора.

Как отмечается, в последние месяцы ситуация с безопасностью в Дарфуре ухудшилась, несмотря на мирное соглашение, подписанное между переходной властями Судана и некоторыми повстанческими группировками в конце 2020 года.

Совместные миротворческие силы ООН и Африканского союза прекратили патрулирование 1 января перед выводом своих войск, а суданские национальные силы обязались обезопасить Дарфур вместо них.

Напомним: