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Более 30 человек погибли в столкновениях в суданском Дарфуре

Понедельник, 7 июня 2021, 01:01
NYT

Около 36 человек погибли и 32 получили ранения во время столкновений в суданском штате Южный Дарфур.

Источник: Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство SUNA

Детали: По сообщению SUNA, насилие произошло между членами группировок "Феллата" и "Тайша" в районе Ум-Дафук. Местный житель сказал, что в субботу произошли столкновения из-за земельного спора.

Как отмечается, в последние месяцы ситуация с безопасностью в Дарфуре ухудшилась, несмотря на мирное соглашение, подписанное между переходной властями Судана и некоторыми повстанческими группировками в конце 2020 года.

Совместные миротворческие силы ООН и Африканского союза прекратили патрулирование 1 января перед выводом своих войск, а суданские национальные силы обязались обезопасить Дарфур вместо них.

Напомним:

  • В 2003 году в Дарфуре вспыхнул конфликт между повстанцами и армией Судана, в ходе которого погибли около 300 тысяч человек, а 2,5 млн человек были вынуждены бежать. Это произошло после того, как население региона заявило о своем праве участвовать в принятии решений и распределении бюджета.
  • После того, как в апреле 2019 году в результате массовых протестов был свергнут авторитарный глава Судана Омар аль-Башир, стали возможны мирные переговоры.
  • В 2020 году правительство Судана заключил мирное соглашение с Суданским революционным фронтом (СРФ), альянсом повстанческих группировок из регионов Дарфур, Южный Кордофан и Голубой Нил.



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