Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID в Киеве: за сутки 87 больных, за выходные – более 8 тысяч прививок

Понедельник, 7 июня 2021, 11:26
Фото КГГА

За сутки 6 июня в столице зарегистрировали 87 новых случаев коронавируса, 4 больных умерли, вместе с тем выздоровел 231 человек, а 8 262 получили прививки против COVID-19.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, пресс-служба КГГА

Детали: Среди новых больных – 46 женщин в возрасте от 19 до 92 лет, 37 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет, 1 девочка в возрасте 4 года и 3 мальчика от 2 до 17 лет.

12 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (25), Печерском (23) и в Святошинском (15) районах.

По состоянию на 7 июня в столице уже 209 125 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 5 131 больной умер, вместе с тем 185 282 жителя города преодолели вирус.

Кроме того, за выходные в столице против COVID-19 вакцинировали 8 262 человека, в том числе 2 631 работника образования.

Всего в Киеве уже прививали 13 935 работников образования.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусвакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие

Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020

Блинкен рассказал, чего США ожидают от Украины перед встречей Байдена и Зеленского

Новости 8 июня: разговор Зеленского с Байденом, "пленки Медведчука"

В Минздраве объяснили, как и где можно получить вторую дозу вакцины от COVID

видео"Долой Макронию": президенту Франции дали пощечину на встрече с избирателями

Все новости...
Киев
10% объектов культурного наследия Киева в критическом состоянии – Кличко
В воскресенье очереди на вакцинацию в Киеве почти нет – СМИ
В Киеве мужчина выбросил собаку из окна многоэтажки, она погибла
Последние новости
03:40
На химическом заводе в Китае взорвался реактор
02:59
США ослабили ограничения для путешествий в ряд стран, среди которых – Украина
02:15
Боррель назвал Лукашенко диктатором
01:37
Байден продлил действие санкций против Беларуси
00:59
В Бразилии мафия парализовала работу города-миллионника
00:15
На Херсонщине начали вакцинировать от коронавируса жителей оккупированного Крыма
23:34
ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие
23:04
Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020
22:33
Дом-монстр на столичном Подоле могут ввести в эксплуатацию
22:08
Новости экономики: газовый бартер с Египтом, новый экономический прогноз
Все новости...