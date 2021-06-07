COVID в Киеве: за сутки 87 больных, за выходные – более 8 тысяч прививок

За сутки 6 июня в столице зарегистрировали 87 новых случаев коронавируса, 4 больных умерли, вместе с тем выздоровел 231 человек, а 8 262 получили прививки против COVID-19.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, пресс-служба КГГА

Детали: Среди новых больных – 46 женщин в возрасте от 19 до 92 лет, 37 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет, 1 девочка в возрасте 4 года и 3 мальчика от 2 до 17 лет.

12 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (25), Печерском (23) и в Святошинском (15) районах.

По состоянию на 7 июня в столице уже 209 125 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 5 131 больной умер, вместе с тем 185 282 жителя города преодолели вирус.

Кроме того, за выходные в столице против COVID-19 вакцинировали 8 262 человека, в том числе 2 631 работника образования.

Всего в Киеве уже прививали 13 935 работников образования.