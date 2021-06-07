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Международная консультационная группа поддержала проект реформы СБУ

Понедельник, 7 июня 2021, 12:49
Международная консультационная группа поддержала проект реформы СБУ

Международная консультационная группа, в состав которой входят представители ЕС, НАТО и США, выразила поддержку законопроекту о Службе безопасности Украины (СБУ) в редакции, представленной 3 июня.

Об этом говорится в заявлении экспертной группы, которая занимается вопросом реформы СБУ, опубликованной 7 июня на сайте Консультативного миссии ЕС (EUAM), сообщает "Европейская правда".

"Если законопроект будет принят и в полной мере реализован, он станет надежным фундаментом для системного и основательного реформирования СБУ в соответствии с европейскими и евроатлантическими принципами и наилучшими практиками", - говорится в заявлении.

Экспертная группа отмечает, что законопроект предусматривает поэтапное полное избавление СБУ полномочий досудебного расследования, существенное сокращение штата и демилитаризацию Службы, отстранение ее от расследований экономических преступлений, а также усиление механизмов надзора.

Отмечается, что при комплексной реализации реформы Служба безопасности станет более эффективной, результативной и подотчетен, а также более способной противостоять угрозам безопасности Украины.

Международная консультационная группа призывает Верховную раду безотлагательно принять законопроект, называя этот шаг важным на пути приближения Украины к принципам НАТО и ЕС.

Подробнее о реформе читайте в статье: Без следствия и изоляторов: что изменили и оставили в проект реформы СБУ

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Темы: СБУреформы
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