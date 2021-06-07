В ближайшие трое суток в Украину придут дожди и грозы

В течение недели погода в большинстве регионов Украины будет влажной, неустойчивой, но с комфортными температурными показателями.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Укргидрометцентр: "В ближайшие трое суток ночью местами небольшие, днем ​​умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +10+15°, днем ​​+20+25°. В Карпатах ночью +4+10°, днем ​​+12+19°".

Фото meteo.gov.ua

Детали: 7-8 июня днем ​​в Украине грозы (І уровень опасности, желтый).

7-8 июня в большинстве районов Ровенской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По прогнозу Диденко, 8 июня дожди пройдут практически по всей территории Украины, ночью +10+15°, днем ​​ожидается +19+24 градуса.

Фото meteo.gov.ua

В Киеве во вторник периодически дождь, гроза, +21+23 градуса. А в четверг, на один день, в столице немного похолодает.