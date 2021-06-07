В ближайшие трое суток в Украину придут дожди и грозы
В течение недели погода в большинстве регионов Украины будет влажной, неустойчивой, но с комфортными температурными показателями.
Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook
Дословно Укргидрометцентр: "В ближайшие трое суток ночью местами небольшие, днем умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +10+15°, днем +20+25°. В Карпатах ночью +4+10°, днем +12+19°".
Детали: 7-8 июня днем в Украине грозы (І уровень опасности, желтый).
7-8 июня в большинстве районов Ровенской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
По прогнозу Диденко, 8 июня дожди пройдут практически по всей территории Украины, ночью +10+15°, днем ожидается +19+24 градуса.
В Киеве во вторник периодически дождь, гроза, +21+23 градуса. А в четверг, на один день, в столице немного похолодает.