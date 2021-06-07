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Президент Молдовы объявила о запуске Независимого антикоррупционного комитета

Понедельник, 7 июня 2021, 21:11

Президент Молдовы Мая Санду объявила о запуске Независимого антикоррупционного совещательного комитета - органа, который будет заниматься расследованием и публичной коммуникацией о коррупционных делах высокого уровня.

Об этом объявила пресс-служба президентки, пишет "Европейская правда".

Новый орган будет также анализировать препятствия для эффективной борьбы с коррупцией и давать рекомендации для улучшения законодательной базы в этой сфере.

"К сожалению, государственные институты, задачей которых является предупреждение коррупции и борьба с ней, работают значительно медленнее, чем коррумпированные группы, раскрадающие страну ... Наши партнеры понимают, насколько серьезна эта проблема и готовы помочь нам", - заявила Санду на пресс-конференции.

Независимый антикоррупционный совещательный комитет будет состоять из шести членов, из которых трое будут молдавскими и трое - международными экспертами. Представителями от Молдовы стали Алина Раду, Тамара Разина и Надежда Хриптиевски. Из международных экспертов, в него вошли Джеймс Вассерстром (США), Лаура Штефан (Румыния) и Драго Кос (Словения).

Как отмечается, экспертов отобрали в консультациях с международными организациями, специализирующимися на борьбе с коррупцией.

"Комитет сам по себе является результатом просьбі президента к партнерам помочь Молдове в борьбе с коррупцией", - отмечается в сообщении.

Деятельность Комитета будет осуществляться с финансовой поддержкой ЕС, правительства США и других доноров.

Темы: Молдова


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