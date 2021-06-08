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Украинцы Венгрии попросили Орбана помочь Украине вступить в НАТО

Вторник, 8 июня 2021, 08:35
Украинцы Венгрии попросили Орбана помочь Украине вступить в НАТО

Накануне саммита лидеров стран-членов НАТО украинские общественные организации Венгрии обратились к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану с просьбой поддержать предоставление Украине плана действий по членству в НАТО.

Письмо-обращение, поддержанное председателем Общества украинской культуры Венгрии Ярославой Хортяни, председателем Украинской ассоциации "Единство" Викторией Петровской и членом правления украинского культурного объединения области Чонград Викторией Штефуцой, есть в распоряжении "Европейской правды".

В письме отмечается, что 14 июня состоится саммит НАТО. В этой связи подписанты подчеркивают, что обеспечение трансатлантической безопасности невозможно без прекращения российской агрессии против Украины.

"Украинская община Венгрии благодарна за неизменную поддержку венгерским правительством восстановления территориальной целостности и мира в Украине, поэтому очень важна ваша поддержка предоставления Украине Плана действий по предоставлению полноправного членства", - говорится в обращении к венгерскому премьер-министру.

"Поддержка Украины, предоставление ей Плана действий по членству в НАТО уже сейчас и реализация обещания Бухарестского саммита о членстве уже в недалеком будущем стали бы лучшим ответом со стороны Альянса на российскую агрессию против Украины и против всего демократического сообщества", - добавляют украинцы в Венгрии.

Они также упомянули о том, что все еще остается возможность привлечь Украину к участию в саммите НАТО.

"Принимая во внимание вышесказанное, было бы очень важно, чтобы президент Украины Владимир Зеленский лично или в онлайн-режиме из первых уст проинформировал лидеров стран-членов Альянса о ситуации в Украине. Членство НАТО - это не только безопасность Украинского государства, но и всего демократического мира", - говорится в обращении.

Как известно, Венгрия с 2017 года блокирует проведение встреч между Украиной и НАТО на высшем уровне из-за образовательного конфликта. Впоследствии отношения между двумя странами дополнительно обострились из-за требований Будапешта решить языковой вопрос.

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