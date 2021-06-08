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Лукашенко хочет вооружить белорусов отечественным оружием на случай войны

Вторник, 8 июня 2021, 11:47
Лукашенко хочет вооружить белорусов отечественным оружием на случай войны

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу развития в стране в собственного производства стрелкового оружия.

Источник: Лукашенко, заслушивая доклад об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса, цитирует госинформагентство БелТА, Пул Первого

Прямая речь: "Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое".

Детали: Лукашенко обозначил в качестве важной темы развитие отечественного производства стрелкового оружия. "Мы не собираемся кого-то побеждать", - заявил при этом он.

"Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться", - подчеркнул самопровозглашенный президент.

Напомним: В августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко. В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами. Тысячи людей брошены за решетку. После того, как режим Лукашенко принудительно посадил самолет другого государства в Минске, чтобы захватить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, многие страны объявили Беларуси авиаблокаду.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусьоружие
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