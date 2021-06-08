В Украине будет тепло, местами дожди

В ближайшие сутки в Украине ожидается теплая погода, местами возможны дожди и грозы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: Ночью 9 июня в Украине, кроме запада и юго-запада, местами ожидается небольшой дождь, днем в большинстве областей умеренные кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.



Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 12-17°.



В Киеве в среду ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.



10 июня в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами (ночью местами небольшие). Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днём 20-25°; в Карпатах ночью 4-9°, днём 14-19°.



В столице в четверг ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.



Дополнительно: Утром 8 июня температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 19-21°, в Днепре вблизи Киева - 19°.