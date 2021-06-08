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За последние годы в России к выборам не допустили десятки тысяч кандидатов – исследование

Вторник, 8 июня 2021, 12:48
За последние годы в России к выборам не допустили десятки тысяч кандидатов – исследование

С 2007 года Центральная избирательная комиссия России не зарегистрировала на выборах разного уровня 120 тысяч человек, или 7% от всех выдвинутых кандидатов.

Источник: "Медуза" со ссылкой на исследование "Важных историй"

Детали: Сообщается, что среди тех, кого не допустили до выборов, 20 тысяч человек выдвигались от "системных партий" (такими называют четыре политсилы, которые сейчас в Госдуме), а остальные 100 тысяч шли на выборы от независимых партий или как самовыдвиженцы.

Согласно исследованиям, кандидатам, которые шли на выборы не от "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", отказывали в регистрации в десять раз чаще: за 15 лет ЦИК не зарегистрировал только 2% кандидатов от "системных партий", а также отказал в регистрации 25% представителей "несистемных партий" и 13% самовыдвиженцев.

С 2003 по 2016 год самовыдвиженцам в несколько раз чаще стали отказывать в регистрации на выборах в Госдуму. Если на выборах 2003 года зарегистрировали 63% самовыдвиженцев, то в 2016 году — только 8%. При этом на выборах в Госдуму в 2007, 2011 и 2016 годах во всех случаях зарегистрировали 100% кандидатов от путинской "Единой России".

Напомним: Президент России Владимир Путин подписал так называемый закон против Фонда борьбы с коррупцией, запрещающий участвовать в разных выборах, в том числе и президента, людям, причастным к деятельности "экстремистской" или "террористической" организации.

Темы: РосcиявиборыПутин
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